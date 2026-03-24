Fótbolti

Tvö mörk dæmd af Chelsea í Meistara­deildar­tapi á móti Arsenal

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Alessia Russo fagnar þriðja marki Arsenal í kvöld en það skildi endanlega á milli liðanna. Getty/Alex Burstow

Enska liðið Arsenal og þýska liðið Wolfsburg unnu fyrri leiki sína í átta liða úrslitum Meistaradeildar kvenna í fótbolta í kvöld.

Arsenal fagnaði 3-1 sigri í frábærum nágrannaslag við Chelsea en Wolfsborg vann 1-0 heimasigur á Lyon. 

Chelsea fékk frábær færi í byrjun leiks en það voru heimakonur í Arsenal sem fundu leiðina í markið. Hlutirnir féllu ekki með Chelsea í kvöld en tvö mörk voru dæmd af liðinu þar af var það fyrra mjög umdeildur dómur.

Hin sænska Stina Blackstenius kom Arsemal yfir á 22. mínútu eftir stoðsendingu Katie McCabe og tíu mínútum síðar hafði Chloe Kelly tvöfaldað forystu eftir sendingu frá Beth Mead.

Veerle Buurman hélt hún hefði minnkað muninn rétt fyrir hálfleik en markið var dæmt af fyrir brot. Myndbandsdómararnir staðfestu dóminn þrátt fyrir að flestir sæju ekkert brot og þetta mjög strangur dómur.

Lauren James náði að minnka muninn með frábæru langskoti á 66. mínútu en tíu mínútum síðar var Alessia Russo búin að endurheimta tveggja marka forystu Arsenal eftir stoðsendingu frá Blackstenius.

Leikmenn Chelsea héldu að þær hefðu minnkað aftur muninn en annað mark var dæmt af liðinu í uppbótartíma. 

Lyon tapaði í fyrsta sinn í þrjátíu leikjum í heimsókn sinni til Þýskalands.

Lineth Beerensteyn skoraði eina mark leiksins strax á fjórtándu mínútu. Vivien Endemann komst inn í sendingu varnarmanns og gaf hann á Beerensteyn sem skoraði. Seinni leikurinn fer fram í Frakklandi.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta kvenna Arsenal FC Chelsea FC

