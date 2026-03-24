Real Madrid skoðaði vitlaust hné hjá Mbappé og gerði illt verra Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 24. mars 2026 21:30 Kylian Mbappé var slæmur í vinstra hnénu en ekki í því hægra. Getty/Alberto Gardin Hnémeiðsli franska framherjans Kylian Mbappé voru ekki rétt rannsökuð í desember þar sem Real Madrid skoðaði rangt hné, að sögn The Athletic. Framherji Real Madrid hefur glímt við verki í vinstra hné stóran hluta tímabilsins. Að sögn The Athletic var hið gagnstæða hné, það er að segja hægra hné Frakkans, skannað þegar meiðslin áttu að vera skoðuð í desember. Mbappé hélt þá áfram að spila. Það var ekki fyrr en í lok desember sem ný skönnun var gerð, í þetta sinn á meidda vinstra hnénu. Stjörnuframherjinn missti af leiknum gegn Betis 4. janúar áður en hann spilaði í fimm af næstu sex deildarleikjum. Eftir það fylgdu fimm leikir til viðbótar á hliðarlínunni, aftur vegna hnévandamála. View this post on Instagram A post shared by The Athletic | Football (@theathleticfc) Nú segir Mbappé að hann sé laus við meiðsli. Þetta sagði hann þegar hann hitti fjölmiðla á viðburði í París á mánudag. „Hnéð á mér er í lagi og það er alltaf að batna," sagði Kylian Mbappé við AS. „Ég er hundrað prósent heill heilsu núna. Ég veit að það hafa verið miklar vangaveltur um þetta og ýmis ósannindi hafa verið sögð," bætti hann við án þess að tilgreina neitt nánar," sagði Mbappé. Mbappé er í þessari viku hluti af franska landsliðshópnum sem mætir Brasilíu og Kólumbíu í undirbúningsleikjum fyrir HM. Þrátt fyrir meiðslin og fjarveruna hefur Mbappé skorað 38 mörk í aðeins 35 leikjum í öllum keppnum með Real Madrid á leiktíðinni þar af þrettán mörk í níu leikjum í Meistaradeildinni.