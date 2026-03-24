Svein­dís Jane valin besti leik­maður vikunnar

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Sveindís Jane Jónsdóttir átti stórleik um helgina og það var heldur betur tekið eftir því.
Íslenska landsliðskonan Sveindís Jane Jónsdóttir átti frábæran leik með Angel City í bandarísku fótboltadeildinni um síðustu helgi og fékk í framhaldinu mjög flotta viðurkenningu.

Sveindís Jane var valin besti leikmaður vikunnar í NWSL-deildinni.

Hún skoraði tvö mörk og gaf eina stoðsendingu að auki þegar Angel City vann 3-1 sigur á Bay FC.

Þetta voru fyrstu mörkin sem Sveindís kom að á leiktíðinni en Angel City er á toppnum með fullt hús eftir tvær umferðir.

Fyrra markið hennar kom strax á þriðju mínútu þegar hún fékk frábæra stungusendingu frá Kennedy Fuller sem hún afgreiddi glæsilega.

Sveindís lagði síðan upp annað markið óeigingjarnt fyrir Gisele Thompson á 32. mínútu og skoraði síðan þriðja markið sjálf á 53. mínútu þegar hún skallaði boltann í markið eftir hornspyrnu.

Sveindís er þar með þegar búin að tvöfalda markafjölda sinn frá því á fyrsta tímabilinu með Angel City þegar hún var með eitt mark í þrettán leikjum.

