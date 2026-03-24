Sveindís Jane valin besti leikmaður vikunnar Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 24. mars 2026 21:00 Sveindís Jane Jónsdóttir átti stórleik um helgina og það var heldur betur tekið eftir því. @weareangelcity Íslenska landsliðskonan Sveindís Jane Jónsdóttir átti frábæran leik með Angel City í bandarísku fótboltadeildinni um síðustu helgi og fékk í framhaldinu mjög flotta viðurkenningu. Sveindís Jane var valin besti leikmaður vikunnar í NWSL-deildinni.Hún skoraði tvö mörk og gaf eina stoðsendingu að auki þegar Angel City vann 3-1 sigur á Bay FC.Þetta voru fyrstu mörkin sem Sveindís kom að á leiktíðinni en Angel City er á toppnum með fullt hús eftir tvær umferðir.Fyrra markið hennar kom strax á þriðju mínútu þegar hún fékk frábæra stungusendingu frá Kennedy Fuller sem hún afgreiddi glæsilega.Sveindís lagði síðan upp annað markið óeigingjarnt fyrir Gisele Thompson á 32. mínútu og skoraði síðan þriðja markið sjálf á 53. mínútu þegar hún skallaði boltann í markið eftir hornspyrnu.Sveindís er þar með þegar búin að tvöfalda markafjölda sinn frá því á fyrsta tímabilinu með Angel City þegar hún var með eitt mark í þrettán leikjum. View this post on Instagram A post shared by National Women's Soccer League (@nwsl)