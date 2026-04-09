Barnsleg gleði, kynþokki og óhugnaður Magnús Jochum Pálsson skrifar 9. apríl 2026 11:46 Ex.girls er skipuð þeim Guðlaugi Hörgdal, Tatjönu Dís, Gylfa Sigurðssyni og Indriða, sem er nýlega genginn til liðs við hópinn. Önnur plata sveitarinnar er handan við hornið. Hljómsveitin ex.girls gaf í dag út fyrstu smáskífuna af nýrri plötu sinni, City of Fear, en laginu fylgir óhefðbundið myndefni. Platan var tekin upp á tíu dögum í Rotterdam árið 2023 og hefur mallað hjá sveitinni síðan. Söngkona sveitarinnar lýsir plötunni sem sexý og óhugnarlegri og hún sé samin af barnslegri gleði. Raftónlistarsveitin ex.girls hefur verið starfandi frá 2017, gefið út þrjár stuttskífur, fjölda smáskífa og breiðskífuna Verk árið 2023. Von er á annarri breiðskífu sveitarinnar, City of Fear, á næstunni og í dag kom út fyrsta smáskífan af plötunni, lagið „City of Fear“ en því fylgir nokkuð óhefðbundið myndefni sem var tekið upp í dómshúsi Hæstaréttar. Blaðamaður heyrði hljóðið í Tatjönu Dís Aldísardóttur, söngkonu sveitarinnar, til að forvitnast um lagið, óhefðbundið tónlistarmyndbandið og plötuna sem er á leiðinni. Óttinn við að brenna allar brýr að baki sér „Fyrir þremur árum fórum við í Worm Studios í Rotterdam og sömdum plötu á tíu dögum. „City of Fear“ er fyrsta lagið á þeirri plötu. Það er einskonar óður til Reykjavíkur,“ segir Tatjana um lagið. Er Reykjavík borg óttans? „Þessi borg vekur gífurlegan ótta hjá manni já, en svo leyfir maður honum kannski hvað helst að nærast í hausnum. Það fylgir því að búa í svona litlu samfélagi þar sem það er auðvelt að brenna allar brýr að baki sér, eða í það minnst halda að maður hafi gert það. Þetta lag fjallar í raun um að fagna því bara,“ segir hún. Meðlimir sveitarinnar á leið fyrir dómara. Hverju mega hlustendur eiga von á? „Hlustendur okkar vita aldrei hverju þeir eiga von á og ég held það eigi hvað mest við núna. Þessi plata er bæði sexí, óhugnaleg en svo er hún líka samin af barnslegri gleði sem smitast út í tónlistina,“ segir Tatjana. Að hennar sögn gefur lagið þó góða innsýn í nýjan hljóðheim sem ex.girls hefur þróað með sér á plötunni. Tónleikar, plötusala og skemmtilegheit Platan var samin fyrir þremur árum síðan en kemur ekki út fyrr en núna. Tatjana segir nokkrar ástæður fyrir því. „Við vorum á þeim tíma að fara gefa Verk út, okkar fyrstu breiðskífu og vildum gefa henni rými. En svo var sköpunarferlið líka svo hratt að við þurftum tíma til að melta efnið sem við höfðum búið til. Ég held við séum öll búin að vera pæla í þessari plötu síðan þá og allskonar hugmyndir og nýjar pælingar búnar að þróast varðandi hana sem hefði ekki verið staðan ef við hefðum gefið hana út stuttlega eftir að við lögðum grunninn að henni,“ segir hún. Lögfræðingar og sakborningar. Með laginu fylgir óhefðbundið tónlistarmyndband sem mætti kannski frekar lýsa sem kitlu. Þar má sjá meðlimi sveitarinnar á leið fyrir dómara. Hver er pælingin með þessu tónlistarmyndbandi? „Indriði, nýjasti meðlimur ex.girls, hafði fengið hugmynd um að búa til efni eins og það væri verið að leiða okkur fyrir rétt og við ákváðum að láta úr henni verða fyrir útgáfu þessa lags þar sem þema þess átti fullkomlega við,“ segir Tatjana. Margrét Unnur Guðmundsóttir og Melkorka Embla Hjartardóttir sáu um um allt myndefnið sem var tekið upp í dómshúsi Hæstaréttar á Lindargötu. Myndefnið má sjá hér að neðan: Auk nýja lagsins heldur ex.girls tónleika á næstunni þar sem hægt verður að kaupa smáskífuna á vínýl og hlusta á sveitina. „Við verðum með tónleika í Smekkleysu þann 18. apríl næstkomandi. Þar verður haldið upp á Recordstore Day og munum við selja 7" vinylplata sem inniheldur nýja singúlinn ásamt einu háleynilegu lagi, í mjög takmarköðu upplagi. Á tónleikunum kemur einnig fram pólska raftónlistarkonan Zamilska,“ segir Tatjana. Og hvað er svo framundan hjá bandinu? „Við erum eins og er að leggja lokahönd á plötuna okkar sem við munum síðan fylgja með allskonar skemmtilegheitum." 