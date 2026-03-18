Íslensk hönnun og vönduð efni skipta máli í upplifun gesta Lín Design 18. mars 2026 10:01 „Gestir muna frekar eftir dvölinni ef þeir hvílast vel," segir Ágústa Gísladóttir, einn eigenda Lín Design sem hefur í rúma tvo áratugi hannað og framleitt rúmföt og textílvörur fyrir heimili, hótel og gississaði. Þegar gestir skrá sig inn á hótel eða gississað eru það oft litlu atriðin sem sitja eftir í minningunni þegar þeir eru komnir aftur heim. Hvernig herbergið lítur út, hvernig það ilmar og ekki síst hvernig gestir sofa um nóttina. Fyrir ferðaþjónustuna skiptir þessi upplifun miklu máli, enda geta þægindi og gæði rúmfatnaðar haft bein áhrif á umsagnir og ánægju gesta. „Við vitum að upplifun gesta skiptir miklu máli. Ferðamenn koma hingað til að upplifa íslenska náttúru, menningu og ró. Góður svefn er stór hluti af þeirri upplifun. Gestir muna frekar eftir dvölinni ef þeir hvílast vel,“ segir Ágústa Gísladóttir, einn eigenda Lín Design sem hefur í rúma tvo áratugi hannað og framleitt rúmföt og textílvörur fyrir heimili, hótel og gististaði. Heildarlausnir fyrir herbergið Heildsala Lín Design býður upp á heildarlausnir fyrir hótel, gistiheimili og aðila í ferðaþjónustu. Þar má finna allt sem þarf til að útbúa notalegt herbergi, allt frá rúmfötum og sængum til handklæða og ilmvara. „Við bjóðum upp á sængur og kodda úr 100 prósent dún, rúmföt, handklæði, sloppa og jafnvel inniskó. Svo eru það teppi, púðar og annar textíll sem skapa hlýlega stemningu í herberginu,“ segir Ágústa. Lín Design vinnur einnig með hótelum og aðilum í ferðaþjónustu í bæði með eigin framleiðslu og vörum frá þýska fyrirtækinu Zollner, sem er þekkt fyrir hágæða hóteltextíl í Evrópu. Hótel og gististaðir geta þannig fengið sérsniðnar lausnir fyrir reksturinn og sérstök heildsöluverð. Áherslan er á náttúruleg efni og gæði sem þola mikla notkun. „Það er hagkvæmara fyrir hótel að vera með vörur sem slitna síður. Þær þurfa að þola mikla notkun og marga þvotta og halda samt útliti og gæðum.“ Ný lína sparar tíma í rekstri Nýjasta viðbótin í vöruframboði fyrirtækisins er Snæfell línan sem nýlega kom á markað. „Snæfell línan er úr 100 prósent múslínbómull sem andar vel og er hitatemprandi. Einn helsti kostur línunnar er að hana þarf ekki að strauja en það getur sparað mikinn tíma í daglegum rekstri. Hún heldur samt fallegu og krispí útliti,“ útskýrir Ágústa. Snæfell línan er einnig með tvöfalda vottun sem tryggir að framleiðslan sé laus við skaðleg efni. „Við teljum mikilvægt að hótel bjóði upp á vottuð rúmföt. Það skiptir máli bæði fyrir gesti og starfsfólk,“ segir hún. Bómull sem þolir mikla notkun Auk Snæfell línunnar býður fyrirtækið upp á rúmföt úr svokallaðri Pima bómull sem talin er meðal bestu bómullar í heimi. „Pima bómullin er einstaklega mjúk, sterk og endingargóð. Hún þolir mikinn þvott og mikla notkun sem gerir hana sérstaklega hentuga fyrir hótel og gististaði,“ segir Ágústa. Gæðin skipta ekki aðeins máli fyrir þægindi heldur líka fyrir reksturinn. „Þegar vörurnar endast lengur sparar það kostnað til lengri tíma.“ Íslensk náttúra inn í herbergið Hjá Lín Design er einnig lögð áhersla á að tengja hönnunina við íslenska náttúru og menningu. „Ferðamenn koma hingað fyrst og fremst fyrir náttúruna. Þegar þeir koma aftur á hótelið eftir langan dag er notalegt að halda áfram með þá upplifun inni í herberginu,“ segir Ágústa. Fyrirtækið býður meðal annars upp á hörteppi í fimm litum, íslenska ull og heimilisilmi sem eru innblásnir af íslenskri náttúru. Blóðbergsilmurinn okkar hefur til dæmis verið mjög vinsæll. Svona smáatriði skapa ákveðna stemningu í herberginu. Fyrir stærri verkefni býður Lín Design einnig upp á sérhönnun þar sem textíll og hönnun eru aðlöguð að stíl og hugmyndafræði hvers hótels. „Það er hægt að sérhanna línu fyrir hótelið og skapa heildræna upplifun í herberginu,“ segir Ágústa. Vörur sem gestir vilja taka með sér heim Sífellt fleiri hótel nýta einnig tækifærið til að selja vörur til gesta sem vilja taka hluta af upplifuninni með sér heim. „Ferðamenn vilja oft kaupa eitthvað sem minnir þá á dvölina. Við höfum því boðið upp á vörur til endursölu fyrir hótel,“ segir Ágústa. Þar má nefna teppi, ilmvörur, handklæði og jafnvel sængurver eða koddaver. Lín Design er íslenskt hönnunarfyrirtæki sem sérhæfir sig í rúmfötum og heimilistextíl úr náttúrulegum efnum fyrir heimili, hótel og gististaði.Nánari upplýsingar má finna á www.lindesign.is eða með því að hafa samband á sala@lindesign.is. 