Menning

Þor­gerður Katrín og Sól­veig Anna í þrumustuði í Þulu

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Sýningin Að teygja tvílýsið eftir Kristínu Morthens er til sýnis um þessar mundir í Marshall-húsinu.
Sýningin Að teygja tvílýsið eftir Kristínu Morthens er til sýnis um þessar mundir í Marshall-húsinu.

Myndlistarkonan Kristín Morthens opnaði nýverið sýninguna Að teygja tvílýsið í Þulu gallerý í Marshall-húsinu. Sýningin fjallar um það að staldra við í óvissu og stendur yfir til 28. júní. Fjöldi góðra gesta mætti á sýningaropnunina, þar með talið verkalýðsleiðtogi og utanríkisráðherra.

Kristín Morthens er fædd 1992, býr og starfar í Reykjavík, hefur sýnt víða á Íslandi og erlendis og verk hennar eru í bæði opinberum og einkasöfnum. 

Sýningin Að teygja tvílýsið opnaði í lok síðasta mánaðar og stendur hún fram til 28. júní næstkomandi. Sýningin fjallar um það að staldra við í óvissu og lengja augnablikið og sækir serían innblástur í Jónsmessu.

Fjöldi góðra gesta lagið leið sína á opnunina, þar á meðal nokkur landsþekkt nöfn á borð við Sólveigu Önnu, Þorgerði Katrínu og Ármann Reynisson.

Tveir listunnendur og hundur.

Listin rædd í þaula.

Þórdís Erla Zoega listamaður og nýpússuðu hjónin Rakel McMahon og Oddur Ástráðsson lögfræðingur.

Fyrirsætan Sigrún Eva og tónlistarmaðurinn Snny.

Anna Clausen, stílisti og listrænn stjórnandi.

Ármann Reynisson lét sig að sjálfsögðu ekki vanta.

Elísabet Alma, eigandi Listvals, ræðir við listamennina Siggu Björg og Rakel McMahon.

Listamaðurinn með ungum listunnenda.

Mæðginin Jón Múli og Sóveig Anna Jónsdóttir, verkalýðsleiðtogi.

Listamaðurinn Kristín Morthens með kærasta sínum, Gunnari Ara Kristjánssyni.

Þula fylltist af fólki á opnuninni.

Elísabet Alma, eigandi Listvals, ræðir við listamennina Siggu Björg og Rakel McMahon.

Mæðginin Þorgerður Katrín og Gunnar Ari.

Mægðurnar Soffía Dóra og Helga Bragadóttir.

Myndlist Samkvæmislífið


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