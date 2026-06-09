Þorgerður Katrín og Sólveig Anna í þrumustuði í Þulu Magnús Jochum Pálsson skrifar 9. júní 2026 12:26 Sýningin Að teygja tvílýsið eftir Kristínu Morthens er til sýnis um þessar mundir í Marshall-húsinu. Myndlistarkonan Kristín Morthens opnaði nýverið sýninguna Að teygja tvílýsið í Þulu gallerý í Marshall-húsinu. Sýningin fjallar um það að staldra við í óvissu og stendur yfir til 28. júní. Fjöldi góðra gesta mætti á sýningaropnunina, þar með talið verkalýðsleiðtogi og utanríkisráðherra. Kristín Morthens er fædd 1992, býr og starfar í Reykjavík, hefur sýnt víða á Íslandi og erlendis og verk hennar eru í bæði opinberum og einkasöfnum. Sýningin Að teygja tvílýsið opnaði í lok síðasta mánaðar og stendur hún fram til 28. júní næstkomandi. Sýningin fjallar um það að staldra við í óvissu og lengja augnablikið og sækir serían innblástur í Jónsmessu. Fjöldi góðra gesta lagið leið sína á opnunina, þar á meðal nokkur landsþekkt nöfn á borð við Sólveigu Önnu, Þorgerði Katrínu og Ármann Reynisson. Tveir listunnendur og hundur. Listin rædd í þaula. Þórdís Erla Zoega listamaður og nýpússuðu hjónin Rakel McMahon og Oddur Ástráðsson lögfræðingur. Fyrirsætan Sigrún Eva og tónlistarmaðurinn Snny. Anna Clausen, stílisti og listrænn stjórnandi. Ármann Reynisson lét sig að sjálfsögðu ekki vanta. Elísabet Alma, eigandi Listvals, ræðir við listamennina Siggu Björg og Rakel McMahon. Listamaðurinn með ungum listunnenda. Mæðginin Jón Múli og Sóveig Anna Jónsdóttir, verkalýðsleiðtogi. Listamaðurinn Kristín Morthens með kærasta sínum, Gunnari Ara Kristjánssyni. Þula fylltist af fólki á opnuninni. Elísabet Alma, eigandi Listvals, ræðir við listamennina Siggu Björg og Rakel McMahon. Mæðginin Þorgerður Katrín og Gunnar Ari. Mægðurnar Soffía Dóra og Helga Bragadóttir. Myndlist Samkvæmislífið Mest lesið Hætt saman en ennþá vinir Lífið Þreföld útgáfa Drake: „Þessi gaur er stærsti rappari allra tíma“ Tónlist Segir Weinstein hafa bannað sér að vera lesbía Lífið Madonna með heitustu dansmynd ársins Tónlist Varð ástfanginn á sama tíma og móðir hans kvaddi Lífið Vigdís Häsler og Sveinn Andri gengu í hnapphelduna Lífið Enginn venjulegur sjötugur maður Gagnrýni Stjörnulífið: Rapparar ástfangnir upp fyrir haus Lífið Sigurjón Sighvatsson heiðraður í Locarno Bíó og sjónvarp Þorgerður Katrín og Sólveig Anna í þrumustuði í Þulu Menning Fleiri fréttir Þorgerður Katrín og Sólveig Anna í þrumustuði í Þulu Metsöluhöfundur birtist óvænt á Ísafirði og áritaði bækur Marjane Satrapi er látin „úr sorg“ Natasha S. hlýtur Maístjörnuna Deilt um sýningu Bjarkar: „Asnalega uppsett og kostnaðarsamt prump“ Samfélag í bleyti framlag Íslands á Feneyjartvíæringnum í arkitektúr Aðalsteinn Bergdal er látinn Jónmundur bæjarlistamaður Garðabæjar 2026 Stóri skandallinn, óvæntir sigurvegarar og ótvíræð taplið Óresteia og Lína sigursælust á Grímunni Fjörður og mynd um áhrif innrásar Rússa verðlaunuð í Cannes „Þetta parísarhjól sökkar“ Tónlistariðnaðurinn mikið til „klám og rúnk“ Lætur Parkinson ekki lengur stöðva sig Borgin vill breyta Ingólfstorgi í sumarmarkað: „Eins og þruma úr heiðskíru lofti“ Tíminn stóð í stað í bílveltunni Sjóðheitir listamenn í eina litríka sæng Benedict snýr aftur í Þjóðleikhúsið og Óresteia í útrás Heiðra Sigrúnu Eldjárn með sérstöku brunnloki í Lækjargötu Myndlistarkonan Rúna er látin Netflix setti leikárið í Borgó í uppnám Sjá meira