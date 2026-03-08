„Þrjátíu og eitt ár síðan stuðboltinn Bakkus sagði mér upp.“ Freyja Þórisdóttir skrifar 8. mars 2026 20:28 Erpur og Pálmi Gunnarsson fluttu Þorparann í Laugardalshöllinni á stórtónleikum XXX Rottweilerhunda síðasta vor. Vísir/Viktor Freyr Pálmi Gunnarsson heldur upp á tvo fæðingardaga og sá seinni er í dag, en fyrir sléttu þrjátíu og einu ári sagði „stuðboltinn Bakkus“ honum upp. Hann er þakklátur fyrir hvern einasta dag og trúir því að hann væri ekki að óska sér og sínum til hamingju með daginn ef hann hefði haldið áfram að þjónusta púkann. Þetta segir Pálmi Gunnarsson í færslu sem hann birti á Facebook í dag. Hann hefur lengi verið opinn og sagt á ósérhlífinn hátt frá vandamálum sínum vegna Bakkusar. Í samtali við blaðamann Vísis segist Pálmi hafa birt færsluna í von um að hún fengi fólk sem á við áfengisvanda að stríða til að leita sér aðstoðar. Vildi alla tíð finna leið út Pálmi er án efa einn ástsælasti tónlistarmaður Íslands og spannar ferill hans rúma fimm áratugi. Hann hefur verið meðlimur í hljómsveitinni Mannakorn sem og Brunaliðinu en Pálmi er söngvari og bassaleikari. Lagið „Hvers vegna varst' ekki kyrr?“ af samnefndri plötu lifir enn í dag góðu lífi ásamt fjölda annarra. Pálmi Gunnarsson kom sá og sigraði í Söngvakeppni Sjónvarpsins árið 1986 með laginu um „Gleðibankann“.RÚV „Mín saga er dæmi um að það kemur bara ákveðinn tímapunktur þar sem þú þarft að velja. Ég hafði alla tíð, án þess að gera mér grein fyrir því, verið með þannig hugarfar að ég vildi finna leið út úr þessu og ætlaði ekki að hætta að berjast,“ segir Pálmi. Hætti að þjónusta púkann Pálmi sigraði í Söngvakeppni Sjónvarpsins árið 1986 með laginu „Gleðibankinn“ ásamt söngflokknum ICY, en lagið er samið af Magnúsi Eiríkssyni. Í dag, fjörutíu árum seinna, fagnar Pálmi 31 árs edrúmennskuafmæli sínu. „Þrjátíu og eitt ár síðan stuðboltinn Bakkus sagði mér upp. Það reyndist minn happadagur. Það þarf ekki að spyrja að því að ef ég hefði ekki hætt að þjónusta púkann væri ég ekki að óska mér og mínum til hamingju með daginn í dag,“ skrifar Pálmi. Hann talar einnig um að dagurinn skipti sig miklu máli. Þennan dag, 8. mars 1995, hafi hann áttað sig á því að nú væri nóg komið. Mikilvægt að leita sér aðstoðar „Ég var búinn að brenna flestar brýr að baki, var kominn alveg út í horn og þetta virtist smá vonlaust allt. En þegar þú ert búinn að prófa allt, opna allar skúffur og hefur verið sendur út í öll skúmaskot þá er ekkert eftir,“ segir Pálmi. Pálmi Gunnarsson gaf út lagið „Ég skal breyta heiminum" árið 2023 en sonur hans, Sigurður Helgi Pálmasson, samdi lagið og textann samdi Bragi Valdimar Skúlason.Lilja Guðmundsdóttir Hann segir að þá hafi verið mikilvægast af öllu að átta sig á þeim fjölda fólks sem var til þess boðið og búið að aðstoða hann. Hann ítrekar að með því að skrifa og birta færsluna í dag vilji hann ná til fólks sem er í svipaðri stöðu og hann var í. „Það er mikið af fólki sem vill ekki láta minna sig á það að það sé sniðugt að minnka drykkju. En þau sem eru í þeirri stöðu að vera að berjast við þetta verða að reyna að fá alla þá hjálp sem þau geta mögulega náð í. Björgunarhringurinn er nefnilega mjög stór," segir Pálmi að lokum. 