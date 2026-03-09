Chappell Roan elskar Fischersund

Íslensku ilmsystkinin í Fischersundi slóu í gegn á tískuvikunni í París á dögunu með vel heppnaða ilmtónleika. Meðal gesta var súperstjarnan Chappell Roan sem er hrifin af íslensku lyktunum.
Chappell Roan er gríðarlega vinsæl tónlistarkona og hafa lög hennar slegið í gegn um allan heim. Má þar nefna smellina Good luck Babe og Hot To Go.
Blaðamaður ræddi við Lilju Birgisdóttur, eina af eigendum Fischersunds, sem segir Chappell Roan mikla áhugamanneskju um ilmvötn en hún og Jónsi annar eigandi Fischers, jafnan þekktur sem Jónsi úr SigurRós, náðu vel saman.
„Hún semsagt kynntist nýlega Faux Flora ilmlínunni okkar og elskar Faux Flora no.3. Þegar við fréttum það sendum við henni flösku og buðum henni á tónleikana.
Hún þáði boðið og kom með stóru fylgdarliði og tveimur öryggisvörðum á tónleikana. Eftir tónleikana buðum við henni baksviðs að skála og hún og Jónsi voru heillengi að nördast um ilmi og àhugaverðar nótur. Hún er alveg frábær og fróð um ilmheiminn.“
Systkinin í Fischersund voru með ilmtóneikana í sjóðheitu versluninni Dover Street Market á tískuvikunni í París.
„Þetta voru fimmtíu mínútna tónleikar þar sem við tókum gesti í ferðalag í gegnum ilmi, tónlist og myndlist. Mikill áhuga var á viðburðinum og seldist upp á tónleikana á þremur dögum.
Við fórum út stórt teymi og þetta var stór framleiðsla þar sem við erum að kynna íslenskt fyrirtæki á alþjóðlegum vettvangi,“ segir Lilja og bætir við:
„Við settum sömuleiðis upp innsetningu í Dover Street Perfume Market til að fagna útgáfu Faux Flora no.1 nýju flöskunni okkar sem Ingibjörg systir og listrænn stjórnandi hannaði.
Við höfum verið í farsælu samstarfi með Dover Street í að verða tvö ár núna. Það var mikill heiður fyrir okkur að vera tekin inn í Dover Street Market og alveg magnað að fá að opna tískuvina með þeim á þennan einstaka hátt. “
Að sögn Lilju gekk viðburðurinn vonum framar.
„Við komum til baka reynslunni ríkari og með fullt af nýjum tengslum í fararteskinu.
Draumur okkar systkinanna í Fischersund hefur alltaf verið að búa til vettvang þar sem við getum komið saman með mismunandi sérþekkingu okkar og unnið saman að spennandi verkefnum.
Það má segja að draumur okkar séu nú að rætast. Við erum að ferðast saman um heiminn, setja upp sýningar, halda tónleika, tengjast fólki og breiða út boðskap íslenska ilmheimsins, sem er auðvitað algjörlega einstakur.“
Hér má sjá vel valdar myndir frá gleðinni: