Rósa Guðbjartsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins lagði það til í ræðu á þingi fyrr í dag að fjölmiðlanefnd verði lögð niður. Hún sagði löngu tímabært að Logi Einarsson nýsköpunar- og háskólaráðherra svari því hvers vegna brýnt þyki að ríkið haldi nefndinni úti.
„Það er komið að því að menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra svari af hverju það sé svo brýnt að ríkið sé að hamast á hlaðvarpsstjórnendum og skýri þá um leið af hverju íslenska ríkið sé með aðra stefnu í þessum efnum en aðrar þjóðir,“ sagði Rósa og virtist sem góður rómur væri gerður að máli hennar í þingsal.
Rósa sagði kostnað við rekstur Fjölmiðlanefndar vera um 120 milljónir króna á ári.
„Ég legg því til að nefndin verði lögð niður eða verulega dregið úr umsvifum hennar. Var ekki eitt af verkefnum og markmiðum ríkisstjórnarinnar að hagræða? Hér er komið kjörið tækifæri til að létta á ríkisrekstrinum og um leið létta á eftirlitshlutverki ríkisins.“
Rósa sagði það skjóta skökku við að nú, þegar blikur væru á lofti í efnahagslífinu og fjölmörg fyrirtæki á almennum markaði væru að draga saman seglin, blési ríkið út sem og stofnanir þess.
„Marga rak í rogastans þegar nýtt starf hjá Fjölmiðlanefnd var auglýst laust til umsóknar nú fyrir skemmstu. Fjölmiðlanefnd er sjálfstæð stjórnsýslunefnd og velti sú sem hér stendur einmitt tilgangi hennar og hlutverki fyrir sér úr þessum ræðustóli fyrir nokkrum vikum þegar fréttir bárust af því að nefndin herjaði á einstakling, Þórarin Hjartarson, sem heldur úti vinsælu hlaðvarpi, Einni pælingu. Nefndin hefur krafist þess að hlaðvarpið verði skráð sem fjölmiðill með tilheyrandi íþyngjandi kröfum.“
Rósa sagði að menn hlytu að velta því fyrir sér hvaða valdheimildir fjölmiðlanefnd hefði til slíks eða hverra hagsmuna eða erinda hún væri að ganga. En nefndin þumbist við og ítreki kröfur sínar. Að sögn Rósu er umhugsunarvert að hér á okkar litla landi séu hlaðvörp einstaklinga sérstaklega í skotlínu ríkisins, ólíkt því sem þekkist í mörgum þeirra landa sem við gjarnan berum okkur saman við.
„Fjölmiðlanefnd vill ákveða hvaða hlaðvörp eru fjölmiðill og hver ekki. Bregðist einyrkinn ekki við erindinu blasir við stjórnvaldssekt sem hleypur á milljónum króna. Það gefur augaleið að einyrki stendur ekki undir slíku. Hér er því vegið mjög alvarlega að tjáningarfrelsi í landinu og að auki eru þessi hlaðvörp á erlendum streymisveitum sem ríkið ætti ekki að hafa neitt boðvald yfir,“ segir Rósa Guðbjartsdóttir.
Fjölmiðlanefnd sendi stefnuvott að heimili Hjörvars Hafliðasonar, eiganda hlaðvarpsins Dr. Football, því hann svaraði ekki ítrekuðum erindum nefndarinnar.