Einar Geir Þorsteinsson, 35 ára gamall lögmaður, mun leiða lista Miðflokksins í Hafnarfirði. Það var niðurstaða uppstillingarnefndar Miðflokksins.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá flokknum. Þar kemur fram að Einar hafi starfað hjá Forum lögmönnum og sem lögfræðingur hjá Reykjavíkurborg, þar sem hann sat meðal annars í samninganefnd borgarinnar.
Hann býr í Norðurbæ Hafnarfjarðar ásamt eiginkonu sinni, Kristínu Þóru Reynisdóttur, og þremur börnum þeirra.
Fram kemur að hann hafi verið virkur í starfi Miðflokksins, meðal annars sem stjórnarmaður í kjördæmafélagi Suðvesturkjördæmis og í laganefnd flokksins.
„Það þarf að breyta um forgangsröðun í Hafnarfirði,“ er haft eftir honum.
„Við setjum grunnþjónustu, fjölskyldur og atvinnulíf í fyrsta sæti, ekki tilraunaverkefni eða táknræna pólitík. Við munum stöðva útþenslu í rekstri sem skilar ekki mælanlegum ávinningi fyrir bæjarbúa. Almannafé á að verja með ábyrgð og gagnsæi.“
Þá segir í tilkynningunni að efstu sæti á lista Miðflokksins í Hafnarfirði verði kynnt á næstu dögum.