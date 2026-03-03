„Djöfulsins feita piggið þitt!“: Slapp með hótun sem hræddi ekki

Héraðsdómur Reykjavíkur sýknaði sakborning sem hótaði lífláti í opinberri færslu á Facebook. Dómurinn taldi ummælin ósmekkleg en ekki var sannað að hótunin hefði í reynd vakið upp ótta.
Þann 26. júní 2024 átti ákærði að hafa hótað brotaþolanum með því að skrifa opinbera færslu á Facebook-síðu brotaþolans sem innihélt meðal annars lífslátshótun. Skilaboðin voru til þess fallin að brotaþoli óttaðist um líf sitt, heilbrigði og velferð. Þau hljóðuðu svo:
„Þú ert tekinn af lífi. En fyrst SJÁ ÞIG PYNTAÐAN djöfulsins feita piggið þitt! Þú ert dauður!“
Bæði brotaþoli og ákærði gáfu skýrslu fyrir lögreglu þar sem þeir sögðust þekkjast í gegnum tónlistargeirann en væru þó ekki nánir. Brotaþoli sagðist hafa „blokkað“ ákærða á Facebook í kjölfarið ummælanna.
Fyrir dómi sagði brotaþoli að hann hefði áður kært ákærða fyrir ummæli sem hann hefði látið falla. Honum hafi fyrst borist hótanir eftir að ákærði keypti heyrnatól fyrir hrun en síðan komið eftir hrun með heyrnatólin brotin og krafist viðgerða en þau voru ekki lengur í ábyrgð.
Brotaþoli sagðist þó ekki óttast ákærða en það væri „ekkert gaman að fá svona“.
Ákærði lýsti því bæði í skýrslutöku og fyrir dómi hvernig hann og brotaþoli áttu í rifrildum á netinu áður en ákærði birti ummælin. Ákærði sagði að brotaþoli hefði niðurlægt hann „alveg rosalega“ með því að taka saman kynlífstengdar síður sem ákærði hefði átt í samskiptum við og sagt að ákærði gæti aldrei fundið sér kvenmann.
Markmiðið með líflátshótununum var að hræða brotaþola en brotaþoli hafði samt sem áður ekki ástæðu til að óttast ákærða þar sem hann ætlaði ekki að beita ofbeldi.
Framburður ákærða um niðurlæginguna var borinn undir brotaþola sem viðurkenndi að hafa birt skjáskot af kynlífssíðunum og skrifað að ákærði „myndi aldrei ná sér í kvenmann“. Hann hafi hins vegar gert það í kjölfar þess að ákærði sakaði brotaþola um að hafa stolið kærustu ákærða.
Þetta atvik átti sér þá stað nokkru áður en ákærði setti inn ummælin með hótuninni. Á þeim tíma hefði ákærði vænt brotaþola um að hafa eyðilagt fyrir ákærða í tónlistarheiminum og stolið kærustu af honum.
Dómurinn taldi að ákærði hafði viðurkennt að hafa skrifað ummælin en ætlað ekki að framfylgja hótuninni með nokkrum hætti. Ummælin hafi verið sett fram í bræðiskasti. Brotaþoli sagðist upphaflega ekki óttast ákærða en dró heldur úr því fyrir dómi og kvaðst ekki viss þar sem hann þekkti ákærða ekki.
Hins vegar hafi ummæli ákærða á Facebook-síðu brotaþola verið „afar ósmekkleg og ámælisverð í alla staði“. Þar sem að hótunin vakti ekki upp ótta hjá brotaþolanum var ákveðið að sýkna ákærða.