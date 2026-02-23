Farin frá Form Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 23. febrúar 2026 12:17 Alexandra Daddario og Andrew Form eru að skilja. Phillip Faraone/Getty Images for Baby2Baby White Lotus leikkonan Alexandra Daddario fann ástina í örmum kvikmyndaframleiðandans Andrew Form í miðjum Covid faraldri. Þau giftu sig sumarið 2022 en hafa nú ákveðið að fara í sitt hvora áttina. Daddario kynntist Form þegar hún var úti að ganga í New York. Borgin iðar vanalega af mannlífi en þarna í miðju Covidi var varla mann að sjá, nema að hún gekk í flasið á Form. View this post on Instagram A post shared by alexandra daddario (@alexandradaddario) Þetta virðist hafa verið ást við fyrstu sýn því eftir fyrsta „hæ-ið“ fóru þau að stinga saman nefjum og ástin blómstraði þangað til hún gerði það ekki lengur. Þau eiga saman fimmtán mánaða gamlan son og munu deila forræði yfir honum. Alexandra Daddario vakti athygli fyrir hlutverk sitt í fyrstu þáttaröð af White Lotus sem naut gríðarlegra vinsælda um allan heim. Þá tilheyrir hún hópi Íslandsvina en hún eyddi áramótunum 2024-2025 hér á landi. Andrew Form hefur meðal annars framleitt stórmyndina A Quiet Place. Hollywood Ástin og lífið Mest lesið Stjörnulífið: Sjóðheitar í gusugufu Lífið Eyþór Arnalds og Ástríður bíða eftir barni Lífið Flestir fróa sér til viðbótar við kynlíf með maka Lífið Báðust afsökunar á niðrandi hljóðkækjum Bíó og sjónvarp Borðtennisspaðar fóru tómhentir af BAFTA-hátíðinni Bíó og sjónvarp Sneri lífi sínu við eftir að faðir hans fyrirfór sér Lífið Forstjórinn sem fór á atvinnuleysisbætur Áskorun Frægðin steig Magna til höfuðs en aðeins í skamma stund Lífið Minnist sonar síns og styður við börn í sorg Lífið Fékk yfir hundrað skilaboð á dag Lífið Fleiri fréttir Farin frá Form Henti keilukúlu, melónu og örbylgjuofni niður úr átta metra hæð Sneri lífi sínu við eftir að faðir hans fyrirfór sér Eyþór Arnalds og Ástríður bíða eftir barni Stjörnulífið: Sjóðheitar í gusugufu Flestir fróa sér til viðbótar við kynlíf með maka „Hugurinn skiptir öllu máli“ Við erum tengdari en nokkru sinni en höfum aldrei verið jafn einmana Fékk yfir hundrað skilaboð á dag Krakkatía vikunnar: Bollur, sólmyrkvar og skilti Yfirgefinn apaungi finnur huggun í apabangsa úr Ikea Áhorfið rýkur upp þegar minnst er á Ísland Frægðin steig Magna til höfuðs en aðeins í skamma stund Minnist sonar síns og styður við börn í sorg Fréttatía vikunnar: Lilja, eitur og krulla Bleikar kollur, gellur og gaurar Einn sá efnilegasti ætlar að verða sá fyrsti inn á Ólympíuleika Halla Vilhjálms flutt í Fossvoginn Á leið á flugvöllinn þegar fluginu var flýtt Hitti Gísla á Uppsölum á skyggnilýsingafundi Frá einni ofurbombu til annarrar Eric Dane er látinn Þeim fjölgar sem skilja Íslensk Barbí og Ken: „Litaði bara hárið og fór í sprey-tan“ Vigdís og Gerald Häsler selja húsið Nýtt verk frá Martin en samt kvarta aðdáendur Falsmyndir af sólmyrkva vella fram: „Gervigreindin er plága“ Ekkja Hefners varar við birtingu nektarmynda úr dagbókum hans Verður alltaf meyr þegar hann hugsar um lífsbjörgina „Við löbbum ekki bara og hrösum um Esjuna“ Sjá meira