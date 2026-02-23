Lífið

Farin frá Form

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Alexandra Daddario og Andrew Form eru að skilja.
Alexandra Daddario og Andrew Form eru að skilja. Phillip Faraone/Getty Images for Baby2Baby

White Lotus leikkonan Alexandra Daddario fann ástina í örmum kvikmyndaframleiðandans Andrew Form í miðjum Covid faraldri. Þau giftu sig sumarið 2022 en hafa nú ákveðið að fara í sitt hvora áttina.

Daddario kynntist Form þegar hún var úti að ganga í New York. Borgin iðar vanalega af mannlífi en þarna í miðju Covidi var varla mann að sjá, nema að hún gekk í flasið á Form.

Þetta virðist hafa verið ást við fyrstu sýn því eftir fyrsta „hæ-ið“ fóru þau að stinga saman nefjum og ástin blómstraði þangað til hún gerði það ekki lengur. Þau eiga saman fimmtán mánaða gamlan son og munu deila forræði yfir honum. 

Alexandra Daddario vakti athygli fyrir hlutverk sitt í fyrstu þáttaröð af White Lotus sem naut gríðarlegra vinsælda um allan heim. Þá tilheyrir hún hópi Íslandsvina en hún eyddi áramótunum 2024-2025 hér á landi. 

Andrew Form hefur meðal annars framleitt stórmyndina A Quiet Place

Hollywood Ástin og lífið


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.