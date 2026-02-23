Lífið

Henti keilukúlu, melónu og ör­bylgju­ofni niður úr átta metra hæð

Stefán Árni Pálsson skrifar
Heldur betur skemmtileg tilraun.
Heldur betur skemmtileg tilraun.

Sverrir Þór Sverrisson lék á als oddi í síðasta þætti af Gott kvöld þegar hann fékk iðnaðarlyftu fyrir utan upptökustúdíó.

Markmiðið var að henda alls kyns aðskotahlutum úr átta metra hæð og sjá hver niðurstaðan yrði.

Sveppi valdi þrjá hluti í verkefnið og mátti sjá melónu, keilukúlu og örbylgjuofn svífa niður úr átta metra hæð.

Hér að neðan má sjá atriðið sjálft en allir þættirnir eru aðgengilegir á Sýn+.

Klippa: Sveppi henti keilukúlu, melónu og örbylgjuofni niður úr átta metra hæð
Gott kvöld


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.