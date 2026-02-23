Henti keilukúlu, melónu og örbylgjuofni niður úr átta metra hæð Stefán Árni Pálsson skrifar 23. febrúar 2026 12:02 Heldur betur skemmtileg tilraun. Sverrir Þór Sverrisson lék á als oddi í síðasta þætti af Gott kvöld þegar hann fékk iðnaðarlyftu fyrir utan upptökustúdíó. Markmiðið var að henda alls kyns aðskotahlutum úr átta metra hæð og sjá hver niðurstaðan yrði. Sveppi valdi þrjá hluti í verkefnið og mátti sjá melónu, keilukúlu og örbylgjuofn svífa niður úr átta metra hæð. Hér að neðan má sjá atriðið sjálft en allir þættirnir eru aðgengilegir á Sýn+. Klippa: Sveppi henti keilukúlu, melónu og örbylgjuofni niður úr átta metra hæð Gott kvöld Mest lesið Stjörnulífið: Sjóðheitar í gusugufu Lífið Eyþór Arnalds og Ástríður bíða eftir barni Lífið Flestir fróa sér til viðbótar við kynlíf með maka Lífið Báðust afsökunar á niðrandi hljóðkækjum Bíó og sjónvarp Borðtennisspaðar fóru tómhentir af BAFTA-hátíðinni Bíó og sjónvarp Sneri lífi sínu við eftir að faðir hans fyrirfór sér Lífið Forstjórinn sem fór á atvinnuleysisbætur Áskorun Frægðin steig Magna til höfuðs en aðeins í skamma stund Lífið Minnist sonar síns og styður við börn í sorg Lífið Fékk yfir hundrað skilaboð á dag Lífið Fleiri fréttir Farin frá Form Henti keilukúlu, melónu og örbylgjuofni niður úr átta metra hæð Sneri lífi sínu við eftir að faðir hans fyrirfór sér Eyþór Arnalds og Ástríður bíða eftir barni Stjörnulífið: Sjóðheitar í gusugufu Flestir fróa sér til viðbótar við kynlíf með maka „Hugurinn skiptir öllu máli“ Við erum tengdari en nokkru sinni en höfum aldrei verið jafn einmana Fékk yfir hundrað skilaboð á dag Krakkatía vikunnar: Bollur, sólmyrkvar og skilti Yfirgefinn apaungi finnur huggun í apabangsa úr Ikea Áhorfið rýkur upp þegar minnst er á Ísland Frægðin steig Magna til höfuðs en aðeins í skamma stund Minnist sonar síns og styður við börn í sorg Fréttatía vikunnar: Lilja, eitur og krulla Bleikar kollur, gellur og gaurar Einn sá efnilegasti ætlar að verða sá fyrsti inn á Ólympíuleika Halla Vilhjálms flutt í Fossvoginn Á leið á flugvöllinn þegar fluginu var flýtt Hitti Gísla á Uppsölum á skyggnilýsingafundi Frá einni ofurbombu til annarrar Eric Dane er látinn Þeim fjölgar sem skilja Íslensk Barbí og Ken: „Litaði bara hárið og fór í sprey-tan“ Vigdís og Gerald Häsler selja húsið Nýtt verk frá Martin en samt kvarta aðdáendur Falsmyndir af sólmyrkva vella fram: „Gervigreindin er plága“ Ekkja Hefners varar við birtingu nektarmynda úr dagbókum hans Verður alltaf meyr þegar hann hugsar um lífsbjörgina „Við löbbum ekki bara og hrösum um Esjuna“ Sjá meira