Lífið

Ey­þór Arnalds og Ást­ríður bíða eftir barni

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Eyþór Arnalds og Ástríður eiga von á barni.
Eyþór Arnalds og Ástríður eiga von á barni. Instagram/Elín Laxdal

Stjórnmálamaðurinn og tónlistarmaðurinn Eyþór Laxdal Arnalds á von á barni með sambýliskonu sinni Ástríði Jósefínu Ólafsdóttur listakonu. Parið birti glæsilegar myndir á Instagram samhliða þessari tilkynningu. 

Þar skrifa þau: „Sköpun kemur í ýmsum formum“ eða „Creation comes in many forms“.

Eyþór Arnalds á fjögur börn fyrir, er fæddur árið 1964 og verður 62 ára næstkomandi nóvember. Hann var lengi borgarfulltrúi hjá Sjálfstæðisflokknum og spilaði fyrst með sögulegu sveitinni Tappi tíkarrass með Björk og fleiri góðum. Síðar stofnaði hann Todmobile með Andreu Gylfadóttur og Þorvaldi Bjarna en sveitin kemur enn fram. 

Ástríður er fædd árið 1990 og ólst upp á Ítalíu en einstök myndlist hennar hefur vakið athygli og gengið vel hérlendis. Hjúin byrjuðu saman snemma árs 2020 og er þetta þeirra fyrsta barn saman. 

Barnalán


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.