Stjórnmálamaðurinn og tónlistarmaðurinn Eyþór Laxdal Arnalds á von á barni með sambýliskonu sinni Ástríði Jósefínu Ólafsdóttur listakonu. Parið birti glæsilegar myndir á Instagram samhliða þessari tilkynningu.
Þar skrifa þau: „Sköpun kemur í ýmsum formum“ eða „Creation comes in many forms“.
View this post on Instagram A post shared by Astridur J Olafsdottir (@astridurolafsdottir)
A post shared by Astridur J Olafsdottir (@astridurolafsdottir)
Eyþór Arnalds á fjögur börn fyrir, er fæddur árið 1964 og verður 62 ára næstkomandi nóvember. Hann var lengi borgarfulltrúi hjá Sjálfstæðisflokknum og spilaði fyrst með sögulegu sveitinni Tappi tíkarrass með Björk og fleiri góðum. Síðar stofnaði hann Todmobile með Andreu Gylfadóttur og Þorvaldi Bjarna en sveitin kemur enn fram.
Ástríður er fædd árið 1990 og ólst upp á Ítalíu en einstök myndlist hennar hefur vakið athygli og gengið vel hérlendis. Hjúin byrjuðu saman snemma árs 2020 og er þetta þeirra fyrsta barn saman.