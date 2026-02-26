Viðreisn býður í fyrsta skipti fram á Akureyri Jakob Bjarnar skrifar 26. febrúar 2026 11:32 Elías Gunnar skólast´jori og Lovísa Oktovía stjórnmálafræðingur leiða lista Viðreisnar á Akureyri. aðsend Lovísa Oktovía leiðir lista Viðreisnar á Akureyri en þetta er í fyrsta skipti sem flokkurinn býður fram á Akureyri. Félagsfundur Viðreisnar á Akureyri hefur staðfest tillögu uppstillinganefndar um röðun á lista fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Lovísa Oktovía Eyvindsdóttir, stjórnmálafræðingur og varaþingmaður leiðir lista Viðreisnar. Í öðru sæti er Elías Gunnar Þorbjörnsson, skólastjóri Giljaskóla. Í þriðja sæti er Þóroddur Ingvarsson, svæfinga- og gjörgæslulæknir og í því fjórða er Elísabet Ögn Jóhannsdóttir, verkefnastjóri menningarmála hjá Akureyrarbæ. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Viðreisn en þar er vitnað í oddvitann sem segir að Viðreisn muni setja fókus á þjónustu við íbúa, með sérstaka áherslu á börn og skólamál. „Við þurfum fjölbreyttari úrræði fyrir börn, bæði á skólatíma og utan. Það þarf líka að auka stuðning við okkar góða fagfólk sem vinnur með börnum. Hvað varðar samfélagið í heild, þá horfir Viðreisn á það að stíga inn í bæjarstjórn, í fyrsta sinn, með skýra sýn um hvernig Akureyri á að þróast,“ er haft eftir Lovísu. Annars er listinn skipaður efirfarandi fólki: 1 Lovísa Oktovía Eyvindsdóttir, stjórnmálafræðingur og varaþingmaður 2 Elías Gunnar Þorbjörnsson, skólastjóri 3 Þóroddur Ingvarsson, svæfinga- og gjörgæslulæknir 4 Elísabet Ögn Jóhannsdóttir, verkefnastjóri menningarmála 5 Íunn Eir Gunnarsdóttir, tómstunda- og félagsmálafræðingur 6 Hjálmar Pálsson, sölumaður 7 Unnur Pétursdóttir, sjúkraþjálfari 8 Vilhjálmur Kristjánsson, framhaldsskólakennari 9 Halla Rut Ákadóttir, umönnun/aðstoðarmaður 10 Magnús Hilmar Felixson, deildarstjóri á leikskóla 11 Þórey Sif Þórisdóttir, flugmaður 12 Axel Björnsson, forritari 13 Veronika Lalkova Bozhkova, hjúkrunarfræðingur 14 Halldór Jóhannesson, hafnarstarfsmaður og vélfræðingur 15 Anna Svava Traustadóttir, fótaaðgerðarfræðingur 16 Árni Jón Erlendsson, sérfræðingur í rafrænu eftirliti 17 Arna Garðarsdóttir, náms- og starfsráðgjafi 18 Ólafur Ingimarsson, yfirlæknir á bæklunarskurðdeild 19 Eydís Arna S. Eiríksdóttir, fv. móttökuritari 20 Kristján Ingimar Ragnarsson, leiðsögumaður 21 Aðalheiður Rósa Jóhannesdóttir, læknir 22 Ingvar Þóroddsson, heimilis- og endurhæfingarlæknir/ ellilífeyrisþegi Akureyri Sveitarstjórnarkosningar 2026 Viðreisn Mest lesið Keyrði inn í hvítan vegg: „Í besta falli vítavert gáleysi“ Innlent Voru að tína dópið úr töskunni þegar löggan réðst til atlögu Innlent Vilja borgarlest í stað borgarlínu Innlent Þorsteinn hættur hjá Deloitte þrátt fyrir sýknu Innlent Stranger Things-fossinn gæti orðið vinsælastur Innlent Þrautaganga Ingva og fjölskyldu: Svefnleysi, bræðiköst og flogveiki en engin úrræði Innlent Hyggjast gefa í kjarnorku- og eldflaugaáætlanir sínar Erlent Mesti snjórinn síðan í október: „Ætluðum við að gera þetta núna?“ Innlent Lögreglustjóri tilkynntur fyrir ofbeldi og áreitni á þorrablóti Innlent Hótun um árás á orkukerfi Norðurlandanna Erlent Fleiri fréttir Viðreisn býður í fyrsta skipti fram á Akureyri Vonbrigði með verðbólgutölurnar og snjómokstur olli tjóni Háskólinn lagði stúdenta Stranger Things-fossinn gæti orðið vinsælastur Þau skipa lista Sjálfstæðisflokksins á Ísafirði Vilja borgarlest í stað borgarlínu Einar Jóhannes fær oddvitasæti Miðflokksins í Kópavogi Þorsteinn hættur hjá Deloitte þrátt fyrir sýknu Bein útsending: Þróun og horfur á vinnumarkaði Voru að tína dópið úr töskunni þegar löggan réðst til atlögu Keyrði inn í hvítan vegg: „Í besta falli vítavert gáleysi“ Þurfi að draga úr ofbeldi gegn eldri borgurum Geti átt í samstarfi við nær alla flokka Tína rusl til að komast á Reyki Trausti vill snúa aftur Mesti snjórinn síðan í október: „Ætluðum við að gera þetta núna?“ Þrautaganga Ingva og fjölskyldu: Svefnleysi, bræðiköst og flogveiki en engin úrræði Rúta lenti utan vegar Ráðaleysi, viðvörun og hetjusaga Yrði glaður að fá Ísland í ESB: Atkvæðagreiðsla á næstu mánuðum Fékk Prins Póló: „Pabbi þetta er fyrir þig“ Enginn meðalmaður eða meðalkona til í alvörunni Maðurinn grunaður um manndráp á Kársnesi áfram í haldi Tólf sagt upp hjá Sjúkratryggingum Yfir hundrað þúsund gert kröfu: „Réttlæti skal ná fram að ganga“ Þá var hægt að lækka fargjöld um 51 prósent Tæp sextíu prósent landsmanna vilja banna sjókvíaeldi Sjálfstæðisflokkurinn ekki í samkeppni og „alveg slök“ í Miðflokknum Einar fundar með borginni um málefni miðborgar Átti að fá smáaura fyrir sögulegt smygl Sjá meira