Við­reisn býður í fyrsta skipti fram á Akur­eyri

Elías Gunnar skólast´jori og Lovísa Oktovía stjórnmálafræðingur leiða lista Viðreisnar á Akureyri.
Lovísa Oktovía leiðir lista Viðreisnar á Akureyri en þetta er í fyrsta skipti sem flokkurinn býður fram á Akureyri.

Félagsfundur Viðreisnar á Akureyri hefur staðfest tillögu uppstillinganefndar um röðun á lista fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Lovísa Oktovía Eyvindsdóttir, stjórnmálafræðingur og varaþingmaður leiðir lista Viðreisnar. Í öðru sæti er Elías Gunnar Þorbjörnsson, skólastjóri Giljaskóla. Í þriðja sæti er Þóroddur Ingvarsson, svæfinga- og gjörgæslulæknir og í því fjórða er Elísabet Ögn Jóhannsdóttir, verkefnastjóri menningarmála hjá Akureyrarbæ. 

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Viðreisn en þar er vitnað í oddvitann sem segir að Viðreisn muni setja fókus á þjónustu við íbúa, með sérstaka áherslu á börn og skólamál.

„Við þurfum fjölbreyttari úrræði fyrir börn, bæði á skólatíma og utan. Það þarf líka að auka stuðning við okkar góða fagfólk sem vinnur með börnum. Hvað varðar samfélagið í heild, þá horfir Viðreisn á það að stíga inn í bæjarstjórn, í fyrsta sinn, með skýra sýn um hvernig Akureyri á að þróast,“ er haft eftir Lovísu.

Annars er listinn skipaður efirfarandi fólki:

1 Lovísa Oktovía Eyvindsdóttir, stjórnmálafræðingur og varaþingmaður

2 Elías Gunnar Þorbjörnsson, skólastjóri

3 Þóroddur Ingvarsson, svæfinga- og gjörgæslulæknir

4 Elísabet Ögn Jóhannsdóttir, verkefnastjóri menningarmála

5 Íunn Eir Gunnarsdóttir, tómstunda- og félagsmálafræðingur

6 Hjálmar Pálsson, sölumaður

7 Unnur Pétursdóttir, sjúkraþjálfari

8 Vilhjálmur Kristjánsson, framhaldsskólakennari

9 Halla Rut Ákadóttir, umönnun/aðstoðarmaður

10 Magnús Hilmar Felixson, deildarstjóri á leikskóla

11 Þórey Sif Þórisdóttir, flugmaður

12 Axel Björnsson, forritari

13 Veronika Lalkova Bozhkova, hjúkrunarfræðingur

14 Halldór Jóhannesson, hafnarstarfsmaður og vélfræðingur

15 Anna Svava Traustadóttir, fótaaðgerðarfræðingur

16 Árni Jón Erlendsson, sérfræðingur í rafrænu eftirliti

17 Arna Garðarsdóttir, náms- og starfsráðgjafi

18 Ólafur Ingimarsson, yfirlæknir á bæklunarskurðdeild

19 Eydís Arna S. Eiríksdóttir, fv. móttökuritari

20 Kristján Ingimar Ragnarsson, leiðsögumaður

21 Aðalheiður Rósa Jóhannesdóttir, læknir

22 Ingvar Þóroddsson, heimilis- og endurhæfingarlæknir/ ellilífeyrisþegi

