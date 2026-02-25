Sjálfstæðisflokkurinn ekki í samkeppni og „alveg slök“ í Miðflokknum Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 25. febrúar 2026 13:27 Guðrún Hafsteinsdóttir vonar að bjartari tímar séu framundan hjá Sjálfstæðisflokknum eftir að fylgið mælist á uppleið og Sigríður Andersen segir Miðflokksmenn pollrólega yfir því þótt fylgi hafi dregist ögn saman á milli kannana. Vísir/samsett Sigríður Andersen, þingflokksformaður Miðflokksins, vill ekki meina að flokknum sé að fatast flugið eftir að fylgi við flokkinn mældist í fyrsta sinn í hálft ár á niðurleið. Sjálfstæðisflokkurinn bætti við sig fylgi í sömu könnun en Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður flokksins, segist vona að það sé til marks um að hann sé að ná vopnum sínum á ný og að bjartari tímar séu framundan. Þótt hreyfing sé á fylgi við flokkana vill hvorug þeirra fullyrða að þeir séu í beinni samkeppni um fylgi. Samfylkingin mælist áfram stærsti flokkur landsins samkvæmt nýjustu könnun Maskínu sem fréttastofa greindi frá í gær. Í fyrsta sinn síðan í september í fyrra jókst fylgi við Miðflokkinn ekki á milli kannana, en fylgi við flokkinn lækkar um þrjú prósentustig á milli mánaða, og mælist 19% samkvæmt könnuninni. Heldur þú að flokkurinn sé búinn að toppa? „Ég veit nú ekkert um það. Ég auðvitað tek öllum skoðanakönnunum með fyrirvara. En mér fannst nú kannski smá kómísk þessi fyrirsögn sem að ég sá að Vísir setti á þetta, að flokknum væri að fatast flugið. Það eru auðvitað ekki miklar upplýsingar í fréttinni kannski um hvernig könnun þetta er, en af þeim litlu upplýsingum sem að eru þarna, þá má nú ráða í það að þetta er nú kannski innan skekkjumarka þessi fylgisbreyting, að minnsta kosti hjá Miðflokknum. Þannig að við erum nú bara alveg slök í Miðflokknum og teljum þetta bara ágæta niðurstöðu fyrir flokkinn. Flokkurinn er samkvæmt þessari könnun næststærsti flokkurinn,” svarar Sigríður Andersen. Skoðanakannanir séu ákveðinn samkvæmisleikur í þau fjögur ár sem líða á milli kosninga, og Miðflokksmenn séu ekki að stressa sig yfir þeim. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, tekur í svipaðan streng, en flokkur hennar bætti við sig fylgi sem jókst um þrjú prósent samkvæmt könnuninni, sem nemur um það bil því sama og Miðflokkurinn missir á milli kannanna. Samkvæmt könnun Maskínu mælist flokkurinn nú með 16,2% fylgi og þriðji stærsti flokkur landsins.„Ég tel það að það séu bjartari tímar fram undan og við séum að ná vopnum okkar. En ég hef nú alltaf verið róleg yfir skoðanakönnunum og ég er róleg yfir þessari skoðanakönnun líka. Þetta er svona merki bara, þetta er stöðupunktur, en vonandi fyrirheit um að það séu bjartari tímar fram undan fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Við höfum á síðustu vikum og mánuðum þá höfum við talað mjög sterkt fyrir okkar gildum, sérstaklega í fjárlagaumræðunni,“ segir Guðrún. Hvorki Guðrún né Sigríður vilja fullyrða að flokkarnir tveir séu í samkeppni um fylgi. „Það er auðvitað ekkert hægt að ráða í það af svona könnunum. Til þess þarf að gera ítarlegri könnun til þess að kanna hvaðan fylgið kemur og hvert það er að fara, svona á milli kannana. En vissulega eða ábyggilega eru kjósendurnir eða stuðningsmenn ýmissa flokka, svona þessara borgaralegu flokka, þeir eru kannski að gefa sig upp á nokkra flokka svona til skiptis,” segir Sigríður.„Nei, við erum ekkert í beinni samkeppni um það. Við erum bara að höfða til fólksins í landinu. Við erum með góða raunhæfa stefnu og stefnan okkar er að virka og ég tel að málflutningur okkar sé að ná í gegn og að hann nái bara til breiðari hóps en áður,“ segir Guðrún. 