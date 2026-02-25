Innlent

Þjónustu­bátur sökk í Tálkna­fjarðar­höfn

Kjartan Kjartansson skrifar
Kópanes hálft á kafi við hlið Arnarfells í Tálknafjarðarhöfn í morgun.
Kópanes hálft á kafi við hlið Arnarfells í Tálknafjarðarhöfn í morgun. Aðsend

Hátt í fjörutíu ára gamall þjónustubátur sökk í Tálknafjarðarhöfn í morgun. Hafnarvörður segir unnið að því finna út úr hvernig báturinn verður hífður upp úr höfninni.

Kópanes er rúmlega 24 brúttótonna þjónustubátur sem var smíðaður árið 1989 samkvæmt upplýsingum í skipaskrá. Bjarni Guðnason, hafnarvörður á Tálknafirði, segir bátinn hafa legið lengi í höfninni en hann hafi skyndilega sokkið um miðjan morgun.

Báturinn var áður í eigu eldisfyrirtækisins Arctic Fish en hefur ekki verið í notkun að undanförnu. Bjarni segir að hann hafi nýverið skipt um eigendur. Á myndum frá höfninni má sjá að báturinn lá upp við skip sem er merkt eldisfyrirtækinu Fjarðalaxi.

Félag í eigu Jóhannesar Helga Einars Bachmann festi kaup á Kópanesi fyrir einum til tveimur mánuðum af Skipafélagi Gunnars ehf. á Akranesi. Í samtali við Vísi sagðist Jóhannes hvorki hafa upplýsingar um hvað sökkti bátnum né hvernig honum yrði komið aftur á flot.

