Þjónustubátur sökk í Tálknafjarðarhöfn Kjartan Kjartansson skrifar 25. febrúar 2026 12:06 Kópanes hálft á kafi við hlið Arnarfells í Tálknafjarðarhöfn í morgun. Aðsend Hátt í fjörutíu ára gamall þjónustubátur sökk í Tálknafjarðarhöfn í morgun. Hafnarvörður segir unnið að því finna út úr hvernig báturinn verður hífður upp úr höfninni. Kópanes er rúmlega 24 brúttótonna þjónustubátur sem var smíðaður árið 1989 samkvæmt upplýsingum í skipaskrá. Bjarni Guðnason, hafnarvörður á Tálknafirði, segir bátinn hafa legið lengi í höfninni en hann hafi skyndilega sokkið um miðjan morgun. Báturinn var áður í eigu eldisfyrirtækisins Arctic Fish en hefur ekki verið í notkun að undanförnu. Bjarni segir að hann hafi nýverið skipt um eigendur. Á myndum frá höfninni má sjá að báturinn lá upp við skip sem er merkt eldisfyrirtækinu Fjarðalaxi. Félag í eigu Jóhannesar Helga Einars Bachmann festi kaup á Kópanesi fyrir einum til tveimur mánuðum af Skipafélagi Gunnars ehf. á Akranesi. Í samtali við Vísi sagðist Jóhannes hvorki hafa upplýsingar um hvað sökkti bátnum né hvernig honum yrði komið aftur á flot. Vesturbyggð Hafnarmál Sjávarútvegur Fiskeldi