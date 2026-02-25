Framboðslisti Sjálfstæðisflokksins á Akureyri fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar var samþykktur á aðalfundi fulltrúaráðs flokksins í gærkvöldi. Tillaga kjörnefndar var þar lögð fram og hún samþykkt.
Berglind Ósk Guðmundsdóttir, fyrrverandi þingmaður, leiðir listann, Heimir Örn Árnason, forseti bæjarráðs, skipar annað sætið og Arna Rut Gunnarsdóttir framkvæmdastjóri það þriðja.
Nokkuð gustaði um flokkinn í aðdraganda prófkjörs sem fram fór fyrr í mánuðinum en bæði Berglind Ósk og Heimir Örn tilkynntu um framboð til oddvita en síðar um bandalag þeirra á milli sem fól í sér að Berglind Ósk myndi leiða listann og Heimir Örn skipa annað sætið.
Þórhallur Jónsson, varabæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins á Akureyri, bauð sig þá einnig fram til að leiða listann og sagði það trúnaðarbrest að fyrrverandi formaður fulltrúaráðs, sem tók ákvörðun um röðun á lista, hafi ákveðið að bjóða sig fram til oddvita. Fór svo að Berglind hlaut 51 prósent atkvæða gegn 46 prósentum Þórhalls Jónssonar varabæjarfulltrúa.
Listi Sjálfsvæðismanna verður þannig skipaður:
