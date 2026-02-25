Innlent

Þau skipa lista Sjálf­stæðis­flokksins á Akur­eyri

Atli Ísleifsson skrifar
Arna Rut Gunnarsdóttir, Heimir Örn Árnason, Berglind Ósk Guðmundsdóttir og Þórhallur Harðarson skipa efstu sæti listans.
Framboðslisti Sjálfstæðisflokksins á Akureyri fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar var samþykktur á aðalfundi fulltrúaráðs flokksins í gærkvöldi. Tillaga kjörnefndar var þar lögð fram og hún samþykkt.

Berglind Ósk Guðmundsdóttir, fyrrverandi þingmaður, leiðir listann, Heimir Örn Árnason, forseti bæjarráðs, skipar annað sætið og Arna Rut Gunnarsdóttir framkvæmdastjóri það þriðja.

Nokkuð gustaði um flokkinn í aðdraganda prófkjörs sem fram fór fyrr í mánuðinum en bæði Berglind Ósk og Heimir Örn tilkynntu um framboð til oddvita en síðar um bandalag þeirra á milli sem fól í sér að Berglind Ósk myndi leiða listann og Heimir Örn skipa annað sætið.

Þórhallur Jónsson, varabæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins á Akureyri, bauð sig þá einnig fram til að leiða listann og sagði það trúnaðarbrest að fyrrverandi formaður fulltrúaráðs, sem tók ákvörðun um röðun á lista, hafi ákveðið að bjóða sig fram til oddvita. Fór svo að Berglind hlaut 51 prósent atkvæða gegn 46 prósentum Þórhalls Jónssonar varabæjarfulltrúa.

Listi Sjálfsvæðismanna verður þannig skipaður:

  1. Berglind Ósk Guðmundsdóttir, fyrrverandi alþingismaður
  2. Heimir Örn Árnason, bæjarfulltrúi
  3. Arna Rut Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri
  4. Þórhallur Harðarson, framkvæmdastjóri
  5. Þorsteinn Kristjánsson, frumkvöðull
  6. Kristina Björk Arnórsdóttir, persónuverndarfulltrúi
  7. Jóhann Gunnar Kristjánsson, verkefnastjóri rekstrarsviðs
  8. Jóhanna Hlín Ragnarsdóttir, hárgreiðslumeistari
  9. Freydís Lilja Þormóðsdóttir, nemi
  10. Kristinn Frímann Árnason, hafnarvörður
  11. Dagný Reykjalín Ragnarsdóttir, hönnuður
  12. Fannar Gíslason, verkfræðingur
  13. Vilmundur Aðalsteinn Árnason, atvinnurekandi
  14. Elín Birna Gunnlaugsdóttir, nemi/starfsmaður Hjúkrunarheimilis
  15. Davíð Þ. Kristjánsson Athafnamaður
  16. Sara Halldórsdóttir, lögfræðingur
  17. Jósavin Heiðmann Arason, húsasmiður
  18. Kristín Elva viðarsdóttir, skólasálfræðingur
  19. Ísak Svavarsson, húsasmiður
  20. Ólöf Heiða Óskarsdóttir, viðskiptastjóri, lögfræðingur
  21. Þórarinn B. Jónsson, fyrrv. bæjarfulltrúi
  22. Lára Halldóra Eiriksdóttir, bæjarfulltrúi
