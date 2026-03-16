Hin tólf ára gamla Sóley Stella Ásbergsdóttir átti ógleymanlegt augnablik með Laufey í Kórnum um helgina þegar söngkonan gaf henni og sérsaumaðri tösku hennar sérstakan gaum fyrir framan þúsundir tónleikagesta og tileinkaði henni lag. Sóley segist aldrei munu gleyma augnablikinu.
Hún mætti ásamt systur sinni hinni sautján ára gömlu Fríðu Maríu Ásbergsdóttur og móður sinni Freyju Kristinsdóttur í kvöldfréttir Sýnar í kvöld þar sem þær ræddu tónleikana. Tæplega sextán þúsund manns sóttu tónleika með Laufeyju Lín í Kórnum í Kópavogi um liðna helgi. Tónleikarnir voru lokahnykkur A Matter of Time Evróputúrsins.
Það skal tekið fram að myndefnið sem sýnt er frá í fréttinni um tónleika Laufeyjar frá því um helgina er frá Senu Live/REC Media. Það fórst fyrir að tiltaka það í sjónvarpsfréttinni en er hér með komið á framfæri.
„Ég verð að segja að ég bara sónaði út,“ segir Sóley. Móðir hennar bætir því við að þetta hafi verið algjör draumur. Mikil vinna hafi farið í sérsaumuðu töskuna sem á er klukka, vel við hæfi fyrir Laufey.
„Ég byrjaði á henni í desember, aðeins í janúar, var mikið að gera hana í febrúar og svo kláraði ég hana í mars.“
Eldri systir hennar Fríða hefur verið aðdáandi Laufeyjar í lengri tíma. Hún er sjálf mjög lunkin söngkona, líkt og sést í kvöldfréttum Sýnar. Hún segir erfitt að bera sig saman við aðra en segir að hún væri mjög til í að geta einn daginn starfað við tónlist, enda í framhaldssnámi í tónlist.
„Mér finnst þetta svo spennandi heimur og mér fannst líka svo fallegt í lokin þegar hún var að fara að spila Letter To My 13 Year Old self, og hún byrjaði að tala um hvernig allir geta gert þetta og einhvern veginn að dreyma stórt þó við búum hérna á Íslandi og allt það, því fyrst hún gat gert þetta þá getum við það öll líka og mér fannst það passa svo vel.“