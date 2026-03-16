„Ég er svo heppin að tengjast ömmu á þennan hátt þar sem hún dó þegar ég var mjög ung,“ segir tískudrottningin María Hrund sem er 24 ára gömul og starfar sem verslunarstjóri í Andrá Reykjavík. María Hrund er útskrifaður klæðskeri og lifir fyrir góð snið, gæðaefni og skart. Hún ræddi við blaðamann um tískuna, fataskápinn, verðmæta erfðagripi og persónulegan stíl.
Hvað finnst þér skemmtilegast við tískuna?
Það sem mér finnst skemmtilegast við tískuna í dag er hvað hún er fjölbreytileg og víðtæk. Persónulegur stíll er svo mikilvægur og það er svo gaman að sjá hvernig hver flík getur verið stíliseruð á mismunandi hátt.
Hver er uppáhalds flíkin þín og af hverju?
Ég á mér mjög margar uppáhalds flíkur og elska að safna að mér fallegum flíkum sem ég get átt að eilífu.
Ég er samt mjög hrifin af yfirhöfnum og held mikið upp á svarta The Garment leðurjakkann minn. Hann passar við allt og ég hef notað hann allan ársins hring.
Ef ég ætti samt að nefna eitt sem ég gæti ekki lifað án þá er það skartið mitt. Án þeirra er ég ekki ég. Ég leik mér mjög mikið að skarti og elska að safna nýjum hringum.
Eyðirðu miklum tíma í að velja föt hverju sinni?
Ég reyni að skipuleggja mig aðeins fyrir hvern viðburð þannig að ég sé búin að ákveða í hverju mig langar að vera fyrirfram.
Ég á það samt til að mér snúist alveg hugur og ég legg herbergið í rúst til að finna réttu samsetninguna.
Síðan koma líka dagar sem mig langar bara að vera í einhverju sem ég er vön og ég veit að mér líður vel í.
Hvernig myndirðu lýsa stílnum þínum?
Ég myndi segja víðar buxur, litríkur stuttermabolur, áberandi belti og skemmtileg taska sé hversdaglega Maríu lúkkið.
Mér finnst sjúklega gaman að blanda saman alls konar litum og mynstri en á sama tíma á ég líka daga þar sem ég er mjög einföld og er kannski bara í öllu svörtu.
Þar sem ég hef líka unnið í yndislegu Andrá Reykjavík í nokkur ár þá kemur megnið af fataskápnum mínum þaðan og búðin hefur haft mjög jákvæð áhrif á stílinn minn.
View this post on Instagram
Hefur stíllinn þinn breyst mikið í gegnum tíðina og hvernig þá?
Já og nei. Það er mjög margt sem ég hef klæðst í gegnum árin sem er líkt mér en síðan hefur stíllinn minn líka þróast mjög mikið seinustu ár.
Ég hef búið í mjög mörgum löndum og hef þannig fengið að kynnast alls konar mismunandi menningarheimum sem hefur haft mikil áhrif á mig.
Þegar ég bjó á Ítalíu þá var ég alltaf í skólabúningi og það eina sem ég gat tjáð mig með voru skórnir mínir.
Núna hef ég frelsi í minni vinnu til að klæða mig alveg eins og ég vil sem leyfir mér að prófa nýjar flíkur og stíla sem ég gæti ekki annars staðar.
Nýturðu þess að klæða þig upp?
Mér finnst æði að klæða mig upp og öll tilefni til þess eru nýtt.
Hvað skiptir þig mestu máli í klæðaburði?
Það skiptir alltaf lang mestu máli að líða vel. Ég er ekki að fara að skemmta mér ef mér finnst fötin mín óþægileg eða ef ég lít ekki vel út.
Annað að vera ekki hræddur um hvað öðrum finnst. Það er oftast langskemmtilegast þegar fólk skilur ekki alveg fatavalið þitt.
Á meðan ég er ánægð þá skiptir álit annarra engu máli.
Hvaðan sækirðu innblástur í tískunni?
Ég sæki innblástur helst frá fólkinu í kringum mig.
Mér finnst æði að stela fötum úr skápnum hjá kærastanum mínum eða finna flík sem mamma keypti fyrir fimmtán árum og gefa henni nýtt líf.
Vinir mínir eru líka öll svo flott og ég elska að skoða hvað þau eru að gera.
Ertu með einhver boð og bönn þegar það kemur að klæðaburði?
Það eru auðvitað einhverjir hlutir sem ég klæðist ekki en aldrei segja aldrei. Það er örugglega margt sem ég á í dag sem ég hefði ekki klæðst fyrir fimm árum.
Verandi klæðskeri þá er ég alls ekki hrifinn af illa saumuðum flíkum eða óspennandi efnum.
Vel vönduð flík er það flottasta sem ég veit um.
Hver er eftirminnilegasta flík sem þú hefur klæðst og af hverju?
Ég er með tvær sem eru mér mjög dýrmætar.
Mamma hefur geymt pelsinn hennar ömmu í mörg ár og ég fékk hann loksins að nota hann í vetur.
Hann var sérsaumaður á ömmu og er með sjúklega stóra og flotta herðapúða, sem ég viðurkenni að ég var smá óviss með fyrst en ég elska þá í dag.
Hann er sjúklega vandaður og einstakur og ég er svo heppin að tengjast ömmu á þennan hátt þar sem hún dó þegar ég var mjög ung.
Önnur flík sem er mér dýrmæt er útskriftarkjóllinn minn. Þegar ég útskrifaðist úr klæðskeranum í sumar þá var ég í smá basli að finna út úr því í hverju mig langaði að vera. Um leið og mamma dró fram þennan kjól þá var það ekki spurning.
Það er líka ekki oft sem ég finn kjól sem ég er ástfangin af þar sem ég klæðist ekki oft kjólum nema við spes tilefni. Það sem ég elska við þennan kjól eru öll mismunandi mynstrin í honum og hann passaði svo fullkomlega fyrir sumarútskrift.
Hvað finnst þér heitast fyrir 2026?
Ég er mjög glöð að sjá hvað tískan er aftur að verða litrík og skemmtileg. Eins og ég hef nefnt þá elska ég að blanda saman alls konar litum og mynstri og ég hvet fólk áfram í því. Layering er líka alltaf heitt.
Síðan eru aukahlutir alltaf bestir til að poppa upp lúkkið, til dæmis litríkar sokkabuxur, töff belti og skemmtilegir skór.
Býrðu yfir einhverju góðu ráði þegar það kemur að tísku?
Aldrei taka tískunni of alvarlega og vera óhræddur að prófa sig áfram. You do you.
