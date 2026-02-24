Jürgen Klopp um Bodö: „Gæti ekki verið meiri klikkun“

Jürgen Klopp, fyrrverandi stjóri Liverpool, er stórhrifinn af afrekum Bodö/Glimt í Meistaradeildinni í fótbolta en hann lýsti aðdáun sinni í samtali við norsku sjónvarpsstöðina TV2. Bodö/Glimt verður í sviðljósinu í kvöld.
Viðtalið var tekið þegar Klopp var staddur á Vetrarólympíuleikunum í Mílanó og Cortina þar sem hann hitti meðal annars norsku skíðaskotfimigoðsögnina Ole Einar Björndalen.„Hvað eru þeir að gera? Þetta gæti ekki verið meiri klikkun. Vá, Atlético Madrid, Manchester City og nú Inter Milan þegar þú nærð svona árangri, þá viltu komast lengra. Alveg klárlega,“ sagði Klopp við TV2.GBodö/Glimt hefur unnið síðustu þrjá Meistaradeildarleiki sína og leiðir 3-1 fyrir seinni leikinn gegn Inter sem fer fram á San Siro í Mílanó á þriðjudag. Sigurvegarinn samanlagt í báðum leikjum mætir síðan Manchester City eða Sporting Lissabon í sextán liða úrslitum keppninnar.„Flestir héldu líklega að það sem þeir höfðu gert áður væri gríðarlegt afrek en að þar með væri þetta búið. Og sjáið núna, þeir halda áfram á fullri ferð,“ sagði Klopp.
En með margra ára reynslu úr Meistaradeildinni gefur Klopp litla viðvörun í pokahorninu:
„Nú eiga þeir frábæran möguleika, en einu sinni með Liverpool unnum við heimaleik 5-2. Það var reyndar annar tími þá, með útivallarmarkareglunni, en við vorum næstum því slegnir út. Þannig að þetta er ekki búið enn, en staðan sem þeir eru í er frábær. Kjetil Knutsen og hans ótrúlega lið,“ sagði Klopp.
Þjóðverjanum finnst árangurinn sérstaklega sterkur þar sem Bodø/Glimt er utan keppnistímabils. Síðasti deildarleikur í Noregi var í lok nóvember og síðustu fjórir keppnisleikir liðsins hafa allir verið í Meistaradeildinni.„Það er stórkostlegt sem þeir eru að gera. Það er að segja, þetta er utan keppnistímabils. Þetta er utan keppnistímabils,“ sagði Klopp.
„Ég skil hvernig fótbolta þeir spila. Hann er nú þegar mjög góður, en allt verkefnið er ofboðslega áhugavert. Það er svo frábært að svona hlutir geti gerst,“ leggur fyrrverandi þjálfarinn áherslu á.Klopp hefur ekki þjálfað síðan hann yfirgaf Liverpool eftir tímabilið 2023/24.
Beint útsending frá leik Internazionale og Bodö/Glimt hefst klukkan 19.50 á Sýn Sport.