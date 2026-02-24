Messi braut ekki reglur þegar hann virtist elta dómarana eftir leik

Eftir frekari rannsókn á ásökunum um að Lionel Messi hafi fengið óheimilan aðgang að búningsklefa dómara eftir leik Inter Miami og LAFC á laugardagskvöld á LA Memorial Coliseum, komst Major League Soccer-deildin að þeirri niðurstöðu að leikmaðurinn hefði ekki brotið reglur deildarinnar.
Málið verður því ekki tekið fyrir hjá aganefnd MLS-deildarinnar.
Aganefnd MLS-deildarinnar var upphaflega gert viðvart um atvikið eftir að myndband fór í dreifingu þar sem fyrirliði Inter Miami virtist fara inn á svæði dómara í stutta stund, en svæðið sem Messi gekk um var í raun ekki takmarkað af deildinni.
Dyrnar sem leikmaðurinn fór inn um voru ekki í búningsklefa dómaranna. Liðsfélagi hans Luis Suarez sást reyna að halda aftur af Messi og fá hann til að hætta við að fara inn.
Chris Rivett, samskiptastjóri Professional Referee Organization, staðfesti einnig við ESPN að Messi hafi ekki farið inn í búningsklefa dómaranna.
„Eftir að hafa rætt við dómara leiksins getum við staðfest að hann fór ekki inn á svæðið,“ sagði Rivett.
Javier Mascherano, aðalþjálfari Inter Miami, staðfesti að hann hafi ekki séð Messi í uppnámi þegar hann var spurður hvort leikmaðurinn hefði verið ósáttur við dómgæsluna í leiknum, sem LAFC vann 3-0.
„Nei, nei, nei, ég sá ekkert. Sannleikurinn er sá að leikurinn kláraðist og þá fór ég inn í búningsklefa,“ sagði hann á blaðamannafundi eftir leik.
Inter Miami heimsækir Orlando City næst þann 1. mars á Inter&Co Stadium.
