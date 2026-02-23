Fótbolti

Prestianni fær ekki að spila gegn Real Madrid

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Gianluca Prestianni mun ekki spila með Benfica gegn Real Madrid á miðvikudaginn.
Gianluca Prestianni, leikmaður Benfica, hefur verið dæmdur í eins leiks bráðabirgðabann á meðan UEFA rannsakar ásakanir í hans garð um rasisma. Hann mun því ekki mæta Vinicius Jr. og félögum í Real Madrid í Meistaradeildinni á miðvikudag.

Prestianni sást hylja munn sinn og segja eitthvað við Vinicius Jr. í leik Benfica og Real Madrid í síðustu viku.

Vinicius ásakaði hann um rasisma og sagði Prestianni hafa kallað sig „apa“.

Prestianni sver þær ásakanir af sér og segist hafa kallað hann „fagga“.

Aganefnd UEFA hefur nú tekið ákvörðun um að dæma Prestianni í eins leiks bann til bráðabirgða, á meðan málið er rannsakað að fullu.

Þá segir í yfirlýsingu UEFA að með þessu sé ekki verið að taka afstöðu um mögulega sekt eða sakleysi Prestianni í málinu, nánari upplýsinga verði að leita.

Real Madrid tekur á móti Benfica á Santiago Bernabéu klukkan 20:00 á miðvikudag. Staðan er 1-0 fyrir Real Madrid eftir mark Vinicius Jr. í fyrri leik liðanna. 

