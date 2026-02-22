Elías hélt hreinu í þriðja sinn í síðustu fimm leikjum Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 22. febrúar 2026 20:58 Elías Rafn Ólafsson er markvörður númer eitt hjá Midtjylland. getty/Robbie Jay Barratt Midtjylland skaust um stundarsakir á topp dönsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta með 0-4 útisigri á Silkeborg í dag. Landsliðsmarkvörðurinn Elías Rafn Ólafsson var á sínum stað í marki Midtjylland. Sigurinn í dag var sá þriðji í röð í deildinni hjá Midtjylland. Liðið fór á toppinn en var þar ekki lengi því AGF endurheimti 1. sætið með 5-2 sigri á Viborg. Elías hafði ekki mikið að gera í leiknum í dag en varði eitt skot og skilaði boltanum vel frá sér. Hann hefur aðeins fengið á sig tvö mörk í síðustu fimm leikjum Midtjylland í öllum keppnum. Þeir hafa allir unnist. Elías og félagar eru tveimur stigum á eftir AGF en bæði lið eru örugg með sæti í efri hluta úrslitakeppninnar. Þau eiga bæði eftir að leika einn leik í deildarkeppninni. Ísak Andri Sigurgeirsson var í byrjunarliði Viborg sem er í 6. sæti deildarinnar, því síðasta sem gefur þátttökurétt í efri hluta úrslitakeppninnar. Danski boltinn Mest lesið Var rekinn en hefndi sín: „Hefði verið búið að berja hann í spað“ Körfubolti Dramatískt flautumark tryggði Liverpool mikilvægan sigur Enski boltinn Eze aftur í aðalhlutverki gegn Tottenham og Arsenal með fimm stiga forskot Enski boltinn „Mín mistök að hafa ekki komið Bjögga betur inn í mótið“ Handbolti Búin í aðgerð og ber sig vel eftir að hafa fengið skauta í augað Sport Kokteilar á línuna: Guardiola vill að sínir menn drekki vel og njóti Enski boltinn Missti tilfinninguna í fingrunum eftir bræðiskastið á HM Sport Furðufréttir Vetrarólympíuleikanna: Framhjáhald, stóra typpamálið og skemmdar medalíur Sport Fagnaði fyrir framan sótilla stuðningsmenn Enski boltinn Matthías Daði skoraði þrennu gegn Völsungi Íslenski boltinn Fleiri fréttir Elías hélt hreinu í þriðja sinn í síðustu fimm leikjum Arteta klár í baráttuna: „Tíu leikir í ensku úrvalsdeildinni eru maraþon“ Fyrsti deildarsigur Lille í rúma tvo mánuði Fiorentina vann aftur með Hlín í byrjunarliðinu Eze aftur í aðalhlutverki gegn Tottenham og Arsenal með fimm stiga forskot Matthías Daði skoraði þrennu gegn Völsungi Glódís og stöllur unnu toppslaginn og eru með fjórtán stiga forskot Barcelona nýtti sér mistök Real Madrid og skaust á toppinn Sverrir Ingi leiddi sitt lið til sigurs Fagnaði fyrir framan sótilla stuðningsmenn Dramatískt flautumark tryggði Liverpool mikilvægan sigur Alfons stóð vaktina frábærlega í stórsigri Kristian Nökkvi hetja Twente Íslensk markaveisla í sigri Kristianstad Mikael Egill og Messías stóðu fyrir sínu í sigri Kokteilar á línuna: Guardiola vill að sínir menn drekki vel og njóti Mörkin úr enska boltanum: Eitt flottasta mark tímabilsins, dramatík og dýrmætur sigur City Þegar allir og amma þeirra fóru í EM-veisluna O'Reilly með tvennu og City andar ofan í hálsmál Arsenal Madrídingar fengu á sig sigurmark í uppbótartíma Bournemouth nálgast Evrópusætin Hornspyrnur Dimarcos gerðu gæfumuninn í sjöunda sigri Inter í röð Þórdís gerði gömlu félögunum grikk og endurkoma hjá Þrótturum Valsarar skoruðu fjögur og Njarðvíkingar enn ósigraðir Chelsea fór illa að ráði sínu gegn Burnley Tómas Bent og félagar með fimm stiga forskot í Skotlandi Íslenskir barir skoða næturopnun á stórleikjum HM Lærisveinar Fàbregas lögðu Juventus að velli Doc Zone: Trylltust af fögnuði er Orri bætti við öðru marki sínu Milner orðinn sá leikjahæsti í sögu ensku úrvalsdeildarinnar Sjá meira