Elías hélt hreinu í þriðja sinn í síðustu fimm leikjum

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Elías Rafn Ólafsson er markvörður númer eitt hjá Midtjylland.
Midtjylland skaust um stundarsakir á topp dönsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta með 0-4 útisigri á Silkeborg í dag. Landsliðsmarkvörðurinn Elías Rafn Ólafsson var á sínum stað í marki Midtjylland.

Sigurinn í dag var sá þriðji í röð í deildinni hjá Midtjylland. Liðið fór á toppinn en var þar ekki lengi því AGF endurheimti 1. sætið með 5-2 sigri á Viborg.

Elías hafði ekki mikið að gera í leiknum í dag en varði eitt skot og skilaði boltanum vel frá sér. Hann hefur aðeins fengið á sig tvö mörk í síðustu fimm leikjum Midtjylland í öllum keppnum. Þeir hafa allir unnist.

Elías og félagar eru tveimur stigum á eftir AGF en bæði lið eru örugg með sæti í efri hluta úrslitakeppninnar. Þau eiga bæði eftir að leika einn leik í deildarkeppninni.

Ísak Andri Sigurgeirsson var í byrjunarliði Viborg sem er í 6. sæti deildarinnar, því síðasta sem gefur þátttökurétt í efri hluta úrslitakeppninnar.

