Kosið verður um sameiningu Árneshrepps og Kaldrananeshrepps í mars. Talið er að sameiningin geti styrkt samfélagið.
Kosningin fer fram dagana 14. til 28. mars. Samstarfsnefnd um sameiningu sveitarfélaganna telur að sameining hreppanna tveggja geti orðið til þess að styrkja samfélagið og tryggja íbúum lögbundna þjónustu án þess að íbúar þurfi að afsala sér áhrifum eða nærþjónustu.
„Það er því samdóma álit samstarfsnefndar að það sé vænlegur kostur fyrir íbúa Árneshrepps og Kaldrananeshrepps að taka höndum saman og sameina sveitarfélögin.“
Álitið er byggt á vinnu verkefnisstjórnar um óformlegar viðræður sveitarfélaganna sem stóð meðal annars fyrir íbúafundum í sveitarfélögunum. Í erindi nefndarinnar til sveitarstjórnanna er ítrekað mikilvægi þess að sameiningin, ef af henni verður, fari fram á jafnræðisgrundvelli.
„Einnig setur nefndin fram hugmyndir um framtíðarsýn fyrir sameinað sveitarfélag sem fela í sér að íbúum verður tryggð nærþjónusta eftir fremsta megni með stafrænum hætti í íbúagátt, að skipuð verði heimastjórn fyrir Árneshrepp til að tryggja áhrif íbúa á nærumhverfi sitt og að skólasel verði starfrækt í Finnbogastaðaskóla.“
Nánari upplýsingar um tillöguna, álitið og kosningarnar má finna á heimasíðum sveitarfélaganna, drangsnes.is og arneshreppur.is.