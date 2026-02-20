Rannsaka tilefnislausa líkamsárás í miðbænum Atli Ísleifsson skrifar 20. febrúar 2026 14:46 Árásin átti sér stað í miðbæ Reykjavíkur. Vísir/Vilhelm Maður réðist á annan mann í miðborg Reykjavíkur um kvöldmatarleytið í gær þar sem hann var á göngu. Maðurinn hlaut ekki alvarlega áverka en mennirnir þekktust ekkert. Unnar Már Ástþórsson aðalvarðstjóri lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu segir í samtali við Vísi að maðurinn sem fyrir árásinni varð hafi sjálfur kallað til lögreglu á staðinn. Hann var á göngu á Austurvelli þegar annar maður vatt sér upp að honum og réðist á hann. Hann veitti manninum eftirför að Tjörninni í Reykjavík þar sem hann sparkaði í hann þar sem maðurinn lá í jörðinni. Samkvæmt lögreglu er málið til rannsóknar en frekari upplýsingar liggja ekki fyrir að svo stöddu. Lögreglumál Reykjavík Mest lesið Spyr hvort skoða þurfi mögulega árekstra eiginmanns ráðherra og fráfarandi forstjóra Innlent Sigríður Björk og Jón Karl til Bessastaða Innlent Vísar gagnrýni á bug og gefur lítið fyrir rök lækna Innlent „Svo fær maður svona helvíti á fyrsta opnunardegi“ Innlent Aftur brotist inn í Húrra Reykjavík Innlent Segist hafa rætt tvisvar við prinsinn í gini ljónsins Innlent „Áratuga afturför“ og frost í greininni Innlent Einn læknir sinnir þremur stjórnunarstöðum Innlent „Mitt mat að þetta sé ekki peninganna virði“ Innlent Milljónir farið í sáttagreiðslur í Hafnarfirði Innlent Fleiri fréttir Setið um fjölskyldur félagsráðgjafa og börn þeirra áreitt Dæmd fyrir að slasa farþega þegar hún sofnaði undir stýri rútu Leita vitna að atviki í Bolungarvíkurgöngum Rannsaka tilefnislausa líkamsárás í miðbænum Loka sundlaugum vegna loðnuvertíðar Ballið byrjað í Bláfjöllum Sigríður Björk og Jón Karl til Bessastaða Segist hafa rætt tvisvar við prinsinn í gini ljónsins Milljónir farið í sáttagreiðslur í Hafnarfirði Grafalvarlegt að berklasmit hafi greinst Kvörtunum rigndi yfir umboðsmann í fyrra Einn læknir sinnir þremur stjórnunarstöðum Regína lætur staðar numið í Mosó Kerfið mikið breytt frá því að Barnaverndarstofa var lögð niður „Svo fær maður svona helvíti á fyrsta opnunardegi“ Vísar gagnrýni á bug og gefur lítið fyrir rök lækna Forstjóri Intuens svarar fyrir sig og Bláfjöll lifna við Tveir starfsmenn á heilsugæslu með berklasmit Aftur brotist inn í Húrra Reykjavík Segir uppspuna að Mogginn sé að hætta að koma út á prenti Spyr hvort skoða þurfi mögulega árekstra eiginmanns ráðherra og fráfarandi forstjóra Opið í Bláfjöllum í dag Ásmundur Einar yfir strákanefnd dómsmálaráðherra Bráðamóttakan megi ekki vera „forarpyttur sýkinga og hættu“ Meirihluti vill frekar tvö stutt vetrarfrí en eitt lengra Leggja til að stakt veggjald yfir nýja Ölfusárbrú verði 495 krónur Krefjast þess að Ísland skilgreini byltingarvörðinn sem hryðjuverkasamtök „Áratuga afturför“ og frost í greininni Máttu reka leiðsögumann sem ók vinnubíl próflaus Jötunheimar á Selfossi verður tólf deilda leikskóli Sjá meira