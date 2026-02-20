Innlent

Rann­saka tilefnislausa líkams­á­rás í mið­bænum

Árásin átti sér stað í miðbæ Reykjavíkur.
Maður réðist á annan mann í miðborg Reykjavíkur um kvöldmatarleytið í gær þar sem hann var á göngu. Maðurinn hlaut ekki alvarlega áverka en mennirnir þekktust ekkert.

Unnar Már Ástþórsson aðalvarðstjóri lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu segir í samtali við Vísi að maðurinn sem fyrir árásinni varð hafi sjálfur kallað til lögreglu á staðinn. Hann var á göngu á Austurvelli þegar annar maður vatt sér upp að honum og réðist á hann.

Hann veitti manninum eftirför að Tjörninni í Reykjavík þar sem hann sparkaði í hann þar sem maðurinn lá í jörðinni. Samkvæmt lögreglu er málið til rannsóknar en frekari upplýsingar liggja ekki fyrir að svo stöddu.

