Ballið byrjað í Blá­fjöllum

Árni Sæberg skrifar
Nú er hægt að renna sér niður brekkur í Bláfjöllum.
Nú er hægt að renna sér niður brekkur í Bláfjöllum. Vísir/Vilhelm

Rafmagnsbilun sem varð í stólalyftunni Drottningunni í Bláfjöllum í morgun hefur verið lagfærð. 

Líkt og Vísir greindi frá í morgun varð rafmagnsbilun í Drottningunni á versta mögulega tíma, rétt fyrir fyrstu opnun vetrarins.

Skíðasvæðin greindu frá því í færslu á Facebook laust fyrir klukkan 14 að Drottningin væri komin í lag og að frábær dagur í Bláfjöllum væri í vændum. Líkt og sjá má í vefmyndavél Bláfjalla beið fólk ekki boðanna og brunaði upp í Bláfjöll eftir að lyftan var opnuð.

