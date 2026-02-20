Innlent

Milljónir farið í sáttagreiðslur í Hafnar­firði

Árni Sæberg skrifar
Valdimar Víðisson er bæjarstjóri Hafnarfjarðarbæjar.
Hafnarfjarðarbær hefur greitt þremur fyrrverandi starfsmönnum alls vel rúmlega fimm milljónir króna í sáttagreiðslur á yfirstandandi kjörtímabili. Þá hafa verið gerðir sextán starfslokasaminga sem eru umfram þriggja mánaða uppsagnarfrest.

Þetta kemur fram í minnisblaði mannauðsstjóra Hafnarfjarðarbæjar til bæjarráðs, sem lagt var fram á fundi bæjarráðs í gær

Vilja ræða mál Óskars Steins

Á fundinum óskuðu fulltrúar Samfylkingarinnar eftir því að mál Óskars Steins Ómarssonar yrði tekið á dagskrá en í desember síðastliðnum komst Umboðsmaður Alþingis að þeirri niðurstöðu að bænum hefði verið óheimilt að afturkalla ráðningu hans í stöðu deildarstjóra tómstundamiðstöðvar Hraunvallaskóla.

Auk þess að kalla eftir því að málið yrði tekið á dagskrá ítrekuðu fulltrúarnir fyrirspurn um samninga vegna starfsloka, sem var lögð fram á fundi bæjarráðs þann 22. janúar og ítrekuð þann 5. febrúar.

Upphæðin trúnaðarmál

Fyrirspurnin sem um ræðir var eftirfarandi:

Hafa verið gerðir sérsamningar um greiðslu bóta vegna starfsmannamála á yfirstandandi kjörtímabili? Hafa verið gerðir starfslokasamningar við einstaka starfsmenn á kjörtímabilinu eða sérstakir samningar umfram umsamin starfskjör við starfslok? Óskað er sundurliðunar.

Í svarinu segir að í þremur tilfellum hafa verið greiddar bætur vegna starfsmannamála á umræddu tímabili, sem séu eftirfarandi:

  • Réttarsátt sem skiptist í kr. 3.794.755- vegna vangreiddra launa og kr. 200.000- í miskabætur vegna uppsagnar (greitt nóvember 2024). 
  • Sáttagreiðsla vegna uppsagnar samtals kr. 1.424.820- (greitt maí 2025). 
  • Sáttagreiðsla í kjölfar álits umboðsmanns og er upphæð trúnaðarmál samkvæmt samningnum (greitt janúar 2026).

Ljóst er að síðastnefnda greiðslan er sú sem greidd var Óskari Steini.

Allt að árs uppsagnarfrestur

Þá spurðu fulltrúar Samfylkingarinnar hvort gerðir hafi verið gerðir starfslokasamningar við einstaka starfsmenn á kjörtímabilinu eða sérstakir samningar umfram umsamin starfskjör við starfslok.

Í svarinu segir að gerðir hafi verið sextán samningar um starfslok á umræddu tímabili sem eru umfram 3 mánaða uppsagnarfrest.

Í fimm tilvikum hafi einn mánuður verið greiddur aukalega. Ellefu samningar séu lengri en þó aldrei umfram áunninn veikindarétt samkvæmt kjarasamningum. Átta samningar um starfslok séu vegna langtímaveikinda og þeir séu frá fjórum til sjö mánuðum umfram uppsagnarfrest en aldrei lengri en veikindaréttur. 

Þrír samningar séu vegna annarra mála, úttekta og rannsókna og þeir séu frá þremur til níu mánuðum umfram uppsagnarfrest en aldrei lengri en veikindaréttur.

