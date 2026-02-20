Regína lætur staðar numið í Mosó Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 20. febrúar 2026 12:29 Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri í Mosfellsbæ. Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri í Mosfellsbæ hefur ákveðið að hætta störfum að loknum sveitarstjórnarkosningum í vor hver sem útkomin verði. Ákvörðunin sé ekki léttvæg en hún vilji að framboð viti að hverju þau gangi nú þegar kosningabaráttan fer í hönd. Regína segir í færslu á Facebook hafa tilkynnt núverandi oddvitum bæjarstjórnarflokkanna í Mosfellsbæ að hún sækist ekki eftir endurráðningu að loknum kosningum, byðist slíkt samstarf. „Þetta er ekki léttvæg ákvörðun þar sem ég hef átt í ótrúlega góðum samskiptum við oddvitana sem og aðra kjörna fulltrúa á kjörtímabilinu, ekki síst í stórum og krefjandi málum en þar hefur bæjarstjórnin öll náð góðri samstöðu.“ Hún hafi velt því á undan sér að gefa afstöðu sína upp. „En mér finnst það hreinlegast að gera það á þessum tímapunkti þannig að framboðin viti að hverju þau ganga þegar þau stilla upp á lista og hefja undirbúning að kosningum.“ Færsluna í heild má sjá að neðan. Kæru vinir, Í dag tilkynnti ég núverandi oddvitum bæjarstjórnarflokkanna hér í Mosfellsbæ að ég sækist ekki eftir endurráðningu í starf bæjarstjóra eftir kosningarnar í vor, bjóðist mér slíkt samstarf. Þetta er ekki léttvæg ákvörðun þar sem ég hef átt í ótrúlega góðum samskiptum við oddvitana sem og aðra kjörna fulltrúa á kjörtímabilinu, ekki síst í stórum og krefjandi málum en þar hefur bæjarstjórnin öll náð góðri samstöðu. Ég hef velt því aðeins á undan mér að gefa þessa afstöðu upp en mér finnst það hreinlegast að gera það á þessum tímapunkti þannig að framboðin viti að hverju þau ganga þegar þau stilla upp á lista og hefja undirbúning að kosningum. Ég lít gríðarlega stolt tilbaka og er endalaust þakklát fyrir þetta tækifæri, að starfa fyrir Mosfellinga í þessum fallega bæ með einstaklega góðu og hlýju mannlífi. Ég er þó ánægðust með samstarfsfólkið mitt - stjórnendur og starfsmenn Mosfellsbæjar sem leggja sig öll fram um að veita fyrirtaks þjónustu. Frábær hópur! Starf bæjarstjóra er ákveðinn lífsstíll. Þú ert á vaktinni 24/7 og alltaf með augun á boltanum. Ég held að flestir kollega minna viti hvað ég er að tala um. Enda eru launin fín, eins og alþjóð veit. Ég er búin að vera stjórnandi í yfir 30 ár, yfirleitt með mjög mikil mannaforráð. Það er kannski kominn tími á að prófa eitthvað nýtt. Þegar ég tók starfið í byrjun kjörtímabilsins þá var það alltaf til fjögurra ára í mínum huga. Svo koma tilfinningarnar til sögunnar. Vinnufélagarnir svo flottir og verkefnin frábær og maður sjálfur svo ómissandi (að eigin mati) að það verður æ erfiðara að standa við slíka ákvörðun. Kannski bara best að láta slag standa og sjá til hvernig kosningarnar fara? Svona hugsanir dúkka auðvita stöðugt upp. En ákvörðunin er samt þessi. Mosfellsbær hefur öll tækifæri til þess að halda áfram að vaxa og dafna. Það er mikill metnaður í öllum málaflokkum og allt á fleygiferð. Ég hlakka til að sjá nýtt Blikastaðahverfi verða að veruleika, fylgjast með uppbyggingu á nýrri þjónustu- og aðkomubyggingu og félagsaðstöðu að Varmá og sjá nýjan fótboltavöll og frjálsíþróttabraut tekna í gagnið í sumar. Þá er ég endalaust spennt fyrir samstarfsverkefninu okkar í Álafosskvos og það verða ekki bara Mosfellingar, heldur íbúar alls höfuðborgarsvæðisins sem munu njóta kvosarinnar á ný. Þá eru verkefni eins og Börnin okkar og samþætting heimaþjónustu og heimahjúkrunar og mörg, mörg fleiri sem við erum gríðarlega stolt af. Ég gæti skrifað langan pistil um þau en ég er ekki alveg hætt og það bíður því betri tíma. Framtíðin er björt og ég hlakka til nýrra ævintýra! 