Innlent

Blá­fjöll opna loksins í dag

Freyja Þórisdóttir skrifar
Gleðitíðindi fyrir foreldra með börn í vetrarfríi, Bláfjöll opna í dag!
Gleðitíðindi fyrir foreldra með börn í vetrarfríi, Bláfjöll opna í dag! Bláfjöll

„Loksins, loksins,“ segir á heimasíðu Bláfjalla en þar er greint frá því að brekkurnar opni klukkan tólf í dag. Þetta eru eflaust gleðifréttir fyrir börn og foreldra víða um landið en vetrarfrí hófst í mörgum landshlutum í gær.

Flestar brekkur á hinni svokölluðu Heimatorfu eiga að opna, svo sem Drottningin og Hérastubbur. Sem stendur er kalt í fjallinu eða um -4° og átta metrar á sekúndu en það á að lægja með morgninum.

Bæði skíða- og brettaleigan er opin og einnig veitingasalan. Rútan fer svo samkvæmt föstudagsáætlun en hún gengur meðal annars frá Ásgarði í Garðabæ og N1 Hringbraut.

Snjóbrettaíþróttir Börn og uppeldi Skíðasvæði

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið