„Loksins, loksins,“ segir á heimasíðu Bláfjalla en þar er greint frá því að brekkurnar opni klukkan tólf í dag. Þetta eru eflaust gleðifréttir fyrir börn og foreldra víða um landið en vetrarfrí hófst í mörgum landshlutum í gær.
Flestar brekkur á hinni svokölluðu Heimatorfu eiga að opna, svo sem Drottningin og Hérastubbur. Sem stendur er kalt í fjallinu eða um -4° og átta metrar á sekúndu en það á að lægja með morgninum.
Bæði skíða- og brettaleigan er opin og einnig veitingasalan. Rútan fer svo samkvæmt föstudagsáætlun en hún gengur meðal annars frá Ásgarði í Garðabæ og N1 Hringbraut.