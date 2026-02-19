Finnst Samfylkingin hafa komið ómaklega fram við sig Jakob Bjarnar skrifar 19. febrúar 2026 15:17 Guðmundur Ingi Þóroddsson formaður Afstöðu sakar Björk Vilhelmsdóttur formann uppstillinganefndar Samfylkingarinnar um að hafa farið með staðlausa stafi; langt sé síðan afráðið hafi verið að hann myndi ekki fá sæti á lista flokksins í borginni. vísir/vilhelm Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður Afstöðu, segir Björk Vilhelmsdóttur, formann uppstillingarnefndar í borginni, hafa farið með ósannindi í samtali við blaðamann. Guðmundur Ingi er nú í viðræðum við önnur framboð í borginni. Guðmundur segir þessar væringar rétt að byrja, þetta sé eins og slæmur skilnaður og hann hafi frá nógu að segja. „Mér finnst alvarlegt mál að manneskja í mikilvægu trúnaðarhlutverki fyrir Samfylkinguna reyni að blekkja flokksfólk með þeim hætti sem nú er gert. Hér á ég við formann uppstillinganefndar Samfylkingarinnar í Reykjavík sem reynir að endurskrifa söguna í samtali við Vísi í dag. Þar er farið með mikil ósannindi,“ segir Guðmundur Ingi. Segir Björk fara með ósannindi Vísir greindi frá ákvörðun uppstillinganefndar um að honum yrði ekki boðið sæti á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Guðmundur Ingi hafði látið í ljósi þann vilja að hann myndi þiggja 7. sætið. Hann segir að fyrir viku hafi honum verið tjáð að ekki stæði til að bjóða honum sætið. „Nú segir formaður uppstillinganefndar ósatt í Vísi og heldur því fram að þessi ákvörðun hafi ekki verið tekin fyrr en eftir að Rósin sleit samstarfi við fulltrúaráð flokksins í Reykjavík. Þetta er ósatt,“ segir Guðmundur Ingi í færslu á Facebook. Hann segir að Björk hafi látið að því liggja að um sé að ræða nýja ákvörðun en það sé algerlega fjarstæðukennd hugmynd. „Það er ömurlegt fyrir félaga í Samfylkingunni að fulltrúar sem gegna mikilvægum trúnaðarstörfum í flokknum blekki flokksfólk með þessum hætti og auðvitað sárt fyrir mig persónulega að þetta sé gert í þeim tilgangi að sverta mína persónu opinberlega.“ Er að skoða aðra möguleika Guðmundur Ingi segir að hann hafi á árum áður getað sjálfum sér um kennt að neikvæð ímynd birtist af sér í fjölmiðlum en sú sé ekki raunin í dag. „Hér er vegið ómaklega að mér og röng mynd dregin upp af því sem á undan er gengið.“ Guðmundur Ingi segir að tíðinda sé að vænta frá sér og sínum framboðsmálum á næstunni. Stjórn Rósarinnar hittist í gærkvöldi og er að fara að hittast aftur í kvöld. „Við erum að skoða alla möguleika. Það hefur ekki verið leyndarmál að Rósin sleit samstarfi við fulltrúaráðið einmitt til að skoða aðra möguleika. Það hafa aðrir flokkar og framboð sett sig í samband við okkur og það hafa verið viðræður frá því síðustu helgi. Frekar jákvæðar viðræður.“ Erum við þá að tala um Vor til vinstri? „Það er alls konar í stöðunni sem ekki er tímabært að segja á þessu stigi. En vissulega eru viðræður við Vor til vinstri líka í gangi.“ Telur fortíð sína skipta sköpum innan Samfylkingarinnar En hvar liggur eiginlega hundurinn grafinn? Viltu meina að þín fortíð, þinn ferill sem fangi, hafi þarna eitthvað með þetta að gera? „Ég hef átt erfitt uppdráttar, þess vegna er ég í Rósinni, þar var ég velkominn. Ég hef alltaf þurft að leggja margfalt harðar að mér í lífinu og innan Samfylkingarinnar en aðrir og það hefur verið erfitt. Það er auðvelt að segja eitthvað og ég er auðvitað ekkert ánægður með að það sé verið að lýsa mér sem einhverjum undirheimamanni í Samfylkingunni, það er ekki minn stíll, langt því frá.“ Guðmundur Ingi segir að Rósin verði alltaf Samfylkingarfélag. „Við erum bara ekki að taka þátt í þessu sameiginlega framboði með öðrum Reykjavíkurfélögum. Við gerum það sjálf, en hugsanlega með öðrum framboðum. Við vinnum enn að jafnaðarstefnunni en tökum ekki þátt í þessu." Samfylkingin Reykjavík Sveitarstjórnarkosningar 2026