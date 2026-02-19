Rósa Björk býður sig fram í formann VG Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 19. febrúar 2026 14:46 Rósa Björk Brynjólfsdóttir býður sig fram til formanns VG. Vísir/Vilhelm Rósa Björk Brynjólfsdóttir hefur ákveðið að bjóða sig fram sem formann VG. Landsfundur flokksins fer fram í byrjun mars en Svandís Svavarsdóttir núverandi formaður hyggst ekki gefa kost á sér áfram. Í tilkynningu á samfélagsmiðlum segir Rósa Björk að flokkurinn standi á tímamótum. Hún segir einstakt tækifæri blasa við til að blása lífi í stefnumál og hugmyndafræði flokksins. „Við sjáum og upplifum bakslag í umhverfismálunum, jafnréttismálum og mannréttindamálum, og erum að horfa upp á ótrúlega forherðingu þegar kemur að útlendingamálum hér á landi. Ég heyri ákall eftir skýrri rödd sem veitir bakslaginu viðnám og fólk vill líka finna að það er til staðar framtíðarsýn sem byggir á von og fjölbreyttum tækifærum í samfélaginu. Að til staðar sé sameinandi rödd en ekki sundrandi og útilokandi.“ Rósa segir að verði hún kjörin muni hún leggja áherslu á að styrkja og skerpa málflutning flokksins í umhverfismálum og standa styrkan vörð um mannréttindamálin. Vinna gegn vaxandi misskiptingu og fátækt og halda á lofti áherslum friðar og meiri samvinnu við líkt þenkjandi ríki á alþjóðasviðinu. „Undanfarnar vikur er ég búin að eiga góð samtöl við félaga mína í VG um allt land og ég finn að fólk saknar að haldið sé kröftugar á lofti sjónarmiðum umhverfisverndar og mannréttinda. Það er einnig ljóst að félagshyggjufólk, í mörgum flokkum, þyrstir í afdráttarlausa afstöðu til þeirra vandamála sem stjórnmálin standa frammi fyrir. Þar sem spyrnt er fótum við mismun í samfélaginu og sundrandi orðræðu. Í hægrislagsíðu íslenskra stjórnmála er nauðsynlegt að til staðar sé stjórnmálaafl sem veitir öfluga viðspyrnu frá vinstri.“ Vinstri græn Mest lesið Andrew handtekinn á heimili sínu Erlent „Hann reyndi að lokka þær inn í bílinn“ Innlent „Ekki af hinu góða og líklegra til að valda skaða“ Innlent Forstjóri Deloitte sýknaður af ákæru fyrir kynferðisbrot Innlent Karl III: Réttlætið verður að hafa sinn gang Erlent Guðmundi Inga hafnað Innlent „Við systkinin erum bara vinnandi fólk“ Innlent Það sem farþegarnir sjá ekki í innanlandsfluginu Innlent Árekstur á Sprengisandi Innlent Tengiltvinnbílar þrefalt eyðslufrekari en framleiðendur segja Erlent Fleiri fréttir Tvö innbrot á einni viku: Þýfi upp á aðra milljón Rósa Björk býður sig fram í formann VG Framkvæmdir við Fontana trufluðu hitaveitu á Laugarvatni Hætta að rukka foreldra fyrir leikskólapláss í Ölfusi Árekstur á Sprengisandi Vistmenn á Hjalteyri krefjast bóta sem þeim var lofað Það sem farþegarnir sjá ekki í innanlandsfluginu Guðmundi Inga hafnað „Ekki af hinu góða og líklegra til að valda skaða“ Forstjóri Deloitte sýknaður af ákæru fyrir kynferðisbrot Ánægjulegt að þriðji hagfræðingurinn sé fundinn „Hann reyndi að lokka þær inn í bílinn“ Fallni prinsinn handtekinn og undirboð á fasteignamarkaði aukast Heitavatnslög gaf sig í Varmahlíðarskóla Miðflokkurinn skarar fram úr í kjördæmi formannsins „Fjölskyldur eru margar í algjörri spennitreyju“ Fleiri telja Bandaríkin andstæðing en bandamann Bein útsending: Heimilisleysi á Íslandi Ráðist á ungan dreng með piparúða „Alltaf hætta á stigmögnun með þá utanríkisstefnu sem Rússland rekur“ Gestafjöldi verður ekki takmarkaður við fimm þúsund Þurfi að útkljá hver er að misskilja hvern Gaut ellefu íslenskum fjárhundum sem er heimsmet „Við systkinin erum bara vinnandi fólk“ Litir víkja fyrir nútímanum víðast hvar Málið verði flutt upp á nýtt með nýju vitni Með Alzheimer en gæti beðið í fjögur ár Braut á ungri bróðurdóttur sinni sem bjó á heimilinu Nauðgari hélt því fram að Snapchat-skilaboð væru ekki frá honum Jón Gunnarsson biðst afsökunar á orðum sínum Sjá meira