Rósa Björk býður sig fram í for­mann VG

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Rósa Björk Brynjólfsdóttir býður sig fram til formanns VG.
Vísir/Vilhelm

Rósa Björk Brynjólfsdóttir hefur ákveðið að bjóða sig fram sem formann VG. Landsfundur flokksins fer fram í byrjun mars en Svandís Svavarsdóttir núverandi formaður hyggst ekki gefa kost á sér áfram.

Í tilkynningu á samfélagsmiðlum segir Rósa Björk að flokkurinn standi á tímamótum. Hún segir einstakt tækifæri blasa við til að blása lífi í stefnumál og hugmyndafræði flokksins.

„Við sjáum og upplifum bakslag í umhverfismálunum, jafnréttismálum og mannréttindamálum, og erum að horfa upp á ótrúlega forherðingu þegar kemur að útlendingamálum hér á landi. Ég heyri ákall eftir skýrri rödd sem veitir bakslaginu viðnám og fólk vill líka finna að það er til staðar framtíðarsýn sem byggir á von og fjölbreyttum tækifærum í samfélaginu. Að til staðar sé sameinandi rödd en ekki sundrandi og útilokandi.“

Rósa segir að verði hún kjörin muni hún leggja áherslu á að styrkja og skerpa málflutning flokksins í umhverfismálum og standa styrkan vörð um mannréttindamálin. Vinna gegn vaxandi misskiptingu og fátækt og halda á lofti áherslum friðar og meiri samvinnu við líkt þenkjandi ríki á alþjóðasviðinu.

„Undanfarnar vikur er ég búin að eiga góð samtöl við félaga mína í VG um allt land og ég finn að fólk saknar að haldið sé kröftugar á lofti sjónarmiðum umhverfisverndar og mannréttinda. Það er einnig ljóst að félagshyggjufólk, í mörgum flokkum, þyrstir í afdráttarlausa afstöðu til þeirra vandamála sem stjórnmálin standa frammi fyrir. Þar sem spyrnt er fótum við mismun í samfélaginu og sundrandi orðræðu. Í hægrislagsíðu íslenskra stjórnmála er nauðsynlegt að til staðar sé stjórnmálaafl sem veitir öfluga viðspyrnu frá vinstri.“

