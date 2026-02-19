Hætta að rukka foreldra fyrir leikskólapláss í Ölfusi Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 19. febrúar 2026 14:20 Úr leikskólastarfi í Þorlákshöfn. Ölfus.is Leikskólar í Ölfusi verða gjaldfrjálsir frá og með næstu mánaðamótum. Á fundi bæjarráðs í dag var samþykkt að öllum börnum verði boðin 36 tíma vistun á viku án endurgjalds, óháð tekjum foreldra. Með þessu fellur tekjutenging niður og sama fyrirkomulag gildir um öll börn. Elliði Vignisson bæjarstjóri greinir frá ákvörðuninni í skoðanagrein á Vísi og segir hana byggja á sterkri fjárhagsstöðu sveitarfélagsins. Rekstur Ölfuss hafi gengið vel síðustu ár og samkvæmt útkomuspá fyrir árið 2025 verði afgangur 1.346 milljónir króna, sem sé umfram áætlun. Íbúum hafi jafnframt fjölgað um 4,5 prósent á árinu, eða 6,5 prósent þegar leiðrétt er fyrir oftalningu fyrri ára. Nú búi rúmlega 3.000 manns í sveitarfélaginu. Bæjarstjóri segir svigrúm hafa skapast til að fjárfesta í aukinni velferð, sérstaklega fyrir ungt fólk og barnafjölskyldur. Hann bendir á að fasteigna- og leiguverð hafi hækkað hraðar en laun á undanförnum árum og að staða ungs fólks hafi versnað, einkum í ljósi verðbólgu og hærri vaxta. Markmiðið með gjaldfrjálsum leikskóla sé að létta undir með fjölskyldum og tryggja að góður rekstrarárangur skili sér beint til íbúa. Ákvörðunin sé liður í því að styrkja stöðu ungs fólks og skapa traustan grunn fyrir áframhaldandi uppbyggingu í Ölfusi. Gengið verður til sveitarstjórnarkosninga þann 16. maí næstkomandi. Ölfus Leikskólar Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið Andrew handtekinn á heimili sínu Erlent „Hann reyndi að lokka þær inn í bílinn“ Innlent „Ekki af hinu góða og líklegra til að valda skaða“ Innlent Forstjóri Deloitte sýknaður af ákæru fyrir kynferðisbrot Innlent Karl III: Réttlætið verður að hafa sinn gang Erlent Guðmundi Inga hafnað Innlent „Við systkinin erum bara vinnandi fólk“ Innlent Það sem farþegarnir sjá ekki í innanlandsfluginu Innlent Árekstur á Sprengisandi Innlent Tengiltvinnbílar þrefalt eyðslufrekari en framleiðendur segja Erlent Fleiri fréttir Tvö innbrot á einni viku: Þýfi upp á aðra milljón Rósa Björk býður sig fram í formann VG Framkvæmdir við Fontana trufluðu hitaveitu á Laugarvatni Hætta að rukka foreldra fyrir leikskólapláss í Ölfusi Árekstur á Sprengisandi Vistmenn á Hjalteyri krefjast bóta sem þeim var lofað Það sem farþegarnir sjá ekki í innanlandsfluginu Guðmundi Inga hafnað „Ekki af hinu góða og líklegra til að valda skaða“ Forstjóri Deloitte sýknaður af ákæru fyrir kynferðisbrot Ánægjulegt að þriðji hagfræðingurinn sé fundinn „Hann reyndi að lokka þær inn í bílinn“ Fallni prinsinn handtekinn og undirboð á fasteignamarkaði aukast Heitavatnslög gaf sig í Varmahlíðarskóla Miðflokkurinn skarar fram úr í kjördæmi formannsins „Fjölskyldur eru margar í algjörri spennitreyju“ Fleiri telja Bandaríkin andstæðing en bandamann Bein útsending: Heimilisleysi á Íslandi Ráðist á ungan dreng með piparúða „Alltaf hætta á stigmögnun með þá utanríkisstefnu sem Rússland rekur“ Gestafjöldi verður ekki takmarkaður við fimm þúsund Þurfi að útkljá hver er að misskilja hvern Gaut ellefu íslenskum fjárhundum sem er heimsmet „Við systkinin erum bara vinnandi fólk“ Litir víkja fyrir nútímanum víðast hvar Málið verði flutt upp á nýtt með nýju vitni Með Alzheimer en gæti beðið í fjögur ár Braut á ungri bróðurdóttur sinni sem bjó á heimilinu Nauðgari hélt því fram að Snapchat-skilaboð væru ekki frá honum Jón Gunnarsson biðst afsökunar á orðum sínum Sjá meira