Innlent

Hætta að rukka for­eldra fyrir leik­skóla­pláss í Ölfusi

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Úr leikskólastarfi í Þorlákshöfn.
Úr leikskólastarfi í Þorlákshöfn. Ölfus.is

Leikskólar í Ölfusi verða gjaldfrjálsir frá og með næstu mánaðamótum. Á fundi bæjarráðs í dag var samþykkt að öllum börnum verði boðin 36 tíma vistun á viku án endurgjalds, óháð tekjum foreldra. Með þessu fellur tekjutenging niður og sama fyrirkomulag gildir um öll börn. 

Elliði Vignisson bæjarstjóri greinir frá ákvörðuninni í skoðanagrein á Vísi og segir hana byggja á sterkri fjárhagsstöðu sveitarfélagsins. Rekstur Ölfuss hafi gengið vel síðustu ár og samkvæmt útkomuspá fyrir árið 2025 verði afgangur 1.346 milljónir króna, sem sé umfram áætlun. Íbúum hafi jafnframt fjölgað um 4,5 prósent á árinu, eða 6,5 prósent þegar leiðrétt er fyrir oftalningu fyrri ára. Nú búi rúmlega 3.000 manns í sveitarfélaginu.

Bæjarstjóri segir svigrúm hafa skapast til að fjárfesta í aukinni velferð, sérstaklega fyrir ungt fólk og barnafjölskyldur. Hann bendir á að fasteigna- og leiguverð hafi hækkað hraðar en laun á undanförnum árum og að staða ungs fólks hafi versnað, einkum í ljósi verðbólgu og hærri vaxta.

Markmiðið með gjaldfrjálsum leikskóla sé að létta undir með fjölskyldum og tryggja að góður rekstrarárangur skili sér beint til íbúa. Ákvörðunin sé liður í því að styrkja stöðu ungs fólks og skapa traustan grunn fyrir áframhaldandi uppbyggingu í Ölfusi.

Gengið verður til sveitarstjórnarkosninga þann 16. maí næstkomandi.

Ölfus Leikskólar Sveitarstjórnarkosningar 2026

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið