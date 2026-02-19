Skoðun

Strax frá og með næstu mánaðamótum verða leikskólar í Ölfusi gjaldfrjálsir. Með ákvörðun sem var tekin á fundi bæjarráðs núna fyrr í dag mun öllum börnum standa til boða 36 tíma skólaganga foreldrum þeirra að kostnaðarlausu, án tillits til tekna þeirra. Án tekjutengingar. Sami stuðningur fyrir öll börn. Í almanna tali er það kallað „frítt“, þótt auðvitað falli kostnaðurinn á almannasjóð. Til að hægt sé að taka slíkar ákvarðanir þarf því traustan rekstur.

Fleiri bök, léttari byrgðar

Rekstur Sveitarfélagsins Ölfuss hefur gengið vel síðustu ár. Hér hafa risið öflug fyrirtæki sem skapa ómæld verðmæti fyrir samfélagið. Íbúum fjölgaði um 4,5 prósent á árinu 2025 og þegar leiðrétt er fyrir oftalningu þjóðskrár frá fyrri árum nemur raunveruleg fjölgun 6,5 prósentum. Aukinn íbúafjöldi styrkir samfélagið í heild. Það eru fleiri bök að bera það áfram.

1,3 milljarða afgangur, og fjárfest í fjölskyldum

Samkvæmt útkomuspá fyrir árið 2025 verður rekstrarniðurstaðan 1.346 milljónir króna í hagnað. Það er verulega umfram áætlun og hærra en víðast hvar gerist. Í Ölfusi búa rétt rúmlega 3.000 íbúar og því er um að ræða sterka fjárhagsstöðu miðað við stærð. Hún skapar svigrúm til að fjárfesta í aukinni velferð, þar sem ungt fólk og börn þess eru í forgrunni. Það verður sannarleg áskorun að viðhalda þessari velgengni, en til þess treysta stjórnendur sér.

Ungt fólk setið eftir, nú er brugðist við

Þrátt fyrir mikinn hagvöxt og sterka stöðu íslensks efnahagslífs undanfarin ár hefur ungt fólk setið eftir. Fasteigna- og leiguverð hefur hækkað mun hraðar en laun, sem hefur gert fyrstu kaupendum og leigjendum erfiðara fyrir. Þar skipta lóðaokur og skortstefna Reykjavíkurborgar miklu máli. Val ungs fólks er því miður oft að hokra eða fresta því að stofna fjölskyldu.

Sterk staða í dag, bjartari framtíð á morgun

Við sem erum eldri keyptum húsnæði áður en verðhækkanir urðu miklar og höfum því notið verulegrar eignamyndunar. Ungt fólk stendur hins vegar frammi fyrir aðgangshindrunum, meiri skuldsetningu og þyngri greiðslubyrði. Nú þegar verðbólga og vextir hækka versnar staða ungs fólks enn frekar í hlutfalli við þá sem eru eldri. Þau eru oftar í leiguhúsnæði og með hærri lán miðað við tekjur. Okkur sem störfum í opinberri stjórnsýslu, kjörnum fulltrúum sem embættismönnum, ber að leita leiða til að styðja við bakið á þeim sem bera munu framtíðina. Vegna sterkrar stöðu hér í Ölfusi í dag getum við tryggt þeim bjartari framtíð á morgun.

Skýr sýn, velferð á forsendum verðmætasköpunar

Á sama tíma og Sveitarfélagið Ölfus mun áfram stuðla að hagstæðu íbúðaverði ætlum við einnig að bæta hag ungs fólks með börn eftir öðrum leiðum. Gjaldfrjáls leikskóli fyrir alla, óháð tekjum, er mikilvægur liður í þeirri stefnu.

Ákvörðun stjórnenda Ölfuss endurspeglar skýra sýn: að góður rekstrarárangur eigi að skila sér beint til íbúa í formi aukinnar þjónustu og bættra lífsgæða. Sterk fjárhagsstaða og vaxandi samfélag eru að skapa traustan grunn að áframhaldandi uppbyggingu í Sveitarfélaginu Ölfusi.

Höfundur er bæjarstjóri.

Ölfus Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026

