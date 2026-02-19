Guðmundi Inga hafnað Jakob Bjarnar skrifar 19. febrúar 2026 13:10 Guðmundur Ingi Þóroddsson er formaður Afstöðu, félag aðstandenda fanga, hefur talað fjálglega um að hann sé litinn hornauga vegna bakgrunns síns og hefur Landsmálafélagið Rósin sagt sig úr fulltrúaráði Samfylkingarinnar í Reykjavík. vísir/vilhelm Björk Vilhelmsdóttir formaður uppstillinganefndar Samfylkingarinnar segir að ekki hafi tekist að myndast traust milli flokksins og Guðmundar Inga Þóroddssonar frambjóðanda. Guðmundur Ingi hefur verið órór eftir að hann náði ekki í prófkjöri Samfylkingarinnar fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar í Reykjavík bindandi sæti. Nú er svo komið að tekin hefur verið ákvörðun um að hann fái ekki 7. sætið, en hann hafnaði einmitt í því í prófkjörinu. „Nei, því miður. Guðmundur er ekki að fá sæti á okkar lista. Þetta mál stendur þannig að það er einhugur í uppstillingarnefnd Samfylkingarinnar sem er að bjóða ekki fólki sem hefur í hótunum eða stendur í viðtölum við aðra flokka,“ segir Björk í samtali við Vísi. Björk segir að slík vinnubrögð séu ekki að skapi Samfylkingarinnar. En ef hann hefði nú ekki ólmast svona eins og raun ber vitni, hefði hann þá fengið 7. sætið? „Það getur vel verið,“ segir Björk og segir að það megi koma skýrt fram að þau í uppstillingarnefnd hafi nákvæmlega ekkert á móti Guðmundi Inga né hans bakgrunni. „Hann hefur talað um að við höfum hafnað hans málefnum eða persónu, svo er ekki. Við teljum þvert á móti hans málefni mjög góð. Við erum hins vegar að hafna þeim vinnubrögðum sem hafa opinberast undanfarið sem eru með þeim hætti að ekki hefur myndast traust milli okkar og hans.“ Framboðslistinn verður kynntur eftir viku og þá mun koma á daginn hvernig hann raðast. Björk segir úr mörgum að velja en nú sé lögð áhersla á að hafa listann fjölbreyttan, sigurstranglegan og að frambjóðendur komi úr sem flestum hverfum. „Með mismunandi reynslu og það er það sem við erum að gera,“ segir Björk. Reykjavík Samfylkingin Sveitarstjórnarkosningar 2026 Tengdar fréttir „Örstutt þunglyndi yfir niðurstöðunum“ Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður Afstöðu - félags fanga, segist í sínu lífi hafa þurft að þola verri og harkalegri skelli en að ná ekki settu markmiði í forvali Samfylkingarinnar sem lauk í gær. Hann sóttist eftir þriðja sæti á lista flokksins en endaði í því sjöunda með 1700 atkvæði. 25. janúar 2026 14:16 Guðmundur Ingi rótar fólki inn í Samfylkinguna Guðmundur Ingi Þóroddsson formaður Afstöðu býður sig fram til 3. sætis á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík. Guðmundur er með duglegri mönnum og hann hefur nú þegar fengið hundruð manna til að skrá sig í flokkinn til að geta kosið í prófkjöri sem fer fram eftir 17 daga. 6. janúar 2026 14:47 Mest lesið Andrew handtekinn á heimili sínu Erlent „Hann reyndi að lokka þær inn í bílinn“ Innlent „Ekki af hinu góða og líklegra til að valda skaða“ Innlent Forstjóri Deloitte sýknaður af ákæru fyrir kynferðisbrot Innlent Karl III: Réttlætið verður að hafa sinn gang Erlent Guðmundi Inga hafnað Innlent „Við systkinin erum bara vinnandi fólk“ Innlent Það sem farþegarnir sjá ekki í innanlandsfluginu Innlent Árekstur á Sprengisandi Innlent Tengiltvinnbílar þrefalt eyðslufrekari en framleiðendur segja Erlent Fleiri fréttir Tíu ára fangelsi fyrir að verða manni að bana í Kiðjabergi Tvö innbrot á einni viku: Þýfi upp á aðra milljón Rósa Björk býður sig fram í formann VG Framkvæmdir við Fontana trufluðu hitaveitu á Laugarvatni Hætta að rukka foreldra fyrir leikskólapláss í Ölfusi Árekstur á Sprengisandi Vistmenn á Hjalteyri krefjast bóta sem þeim var lofað Það sem farþegarnir sjá ekki í innanlandsfluginu Guðmundi Inga hafnað „Ekki af hinu góða og líklegra til að valda skaða“ Forstjóri Deloitte sýknaður af ákæru fyrir kynferðisbrot Ánægjulegt að þriðji hagfræðingurinn sé fundinn „Hann reyndi að lokka þær inn í bílinn“ Fallni prinsinn handtekinn og undirboð á fasteignamarkaði aukast Heitavatnslög gaf sig í Varmahlíðarskóla Miðflokkurinn skarar fram úr í kjördæmi formannsins „Fjölskyldur eru margar í algjörri spennitreyju“ Fleiri telja Bandaríkin andstæðing en bandamann Bein útsending: Heimilisleysi á Íslandi Ráðist á ungan dreng með piparúða „Alltaf hætta á stigmögnun með þá utanríkisstefnu sem Rússland rekur“ Gestafjöldi verður ekki takmarkaður við fimm þúsund Þurfi að útkljá hver er að misskilja hvern Gaut ellefu íslenskum fjárhundum sem er heimsmet „Við systkinin erum bara vinnandi fólk“ Litir víkja fyrir nútímanum víðast hvar Málið verði flutt upp á nýtt með nýju vitni Með Alzheimer en gæti beðið í fjögur ár Braut á ungri bróðurdóttur sinni sem bjó á heimilinu Nauðgari hélt því fram að Snapchat-skilaboð væru ekki frá honum Sjá meira