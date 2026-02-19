Innlent

Mið­flokkurinn skarar fram úr í kjör­dæmi for­mannsins

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Sigmundur Davíð er formaður Miðflokksins. Vísir/Einar

Fylgi Miðflokksins dalar örlítið samkvæmt nýjasta þjóðarpúlsi Gallups og er Samfylkingin enn stærst. Þróunin er þó öfug í kjördæmi formanns Miðflokksins þar sem flokkurinn mælist með mesta fylgið.

Austurfrétt greinir frá niðurstöðunum. Þar kemur fram að fylgi Miðflokksins á landsvísu sé 21 prósent en það er 0,7 prósentum lægra en það mældist í síðasta þjóðarpúlsi Gallups. Þar mældist Samfylkingin með tæp 31 prósenta fylgi og helst stöðug í 31 prósenti. 

Í nýrri könnun Maskínu, sem fjallað var um í lok janúar, mældist Miðflokkurinn með 22,2 prósenta fylgi og Samfylkingin með 27 prósent.

Aftur á móti er þróunin í Norðausturkjördæmi, kjördæmi Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, formanns Miðflokksins, öfug. Þar mælist Miðflokkurinn stærstur með 27,7 prósenta fylgi og bætir þar með við sig 2,6 prósentum. 

Aftur á móti tapar Samfylkingin 5,7 prósentum og mælist með 23,4 prósenta fylgi. Framsókn sækir í sig veðrið í kjördæminu og mælist með 14,4 prósenta fylgi en Sjálfstæðisflokkurinn 13,6 prósent. Báðir flokkarnir bæta þar með við sig tæpum tveimur prósentum.

Samkvæmt Austurfrétt er Sósíalistaflokkurinn hástökkvari milli mánaða í Norðausturkjördæmi. Hann bætir við sig 1,9 prósentustigum og mælist með 2,2 prósent. Fylgi Viðreisnar og Pírata er óbreytt en Flokkur fólksins tapar 1,4 prósentum. Vinstri grænir tapa einnig tæpu prósenti.

