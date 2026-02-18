Innlent

Ótrú­legt hve fáar virkjanir komist í gegnum ramma­á­ætlun

Bjarki Sigurðsson skrifar
Hörður Arnarson er forstjóri Landsvirkjunar.
Hörður Arnarson er forstjóri Landsvirkjunar.

Forstjóri Landsvirkjunar segir ótrúlegt hversu fáar vatnsaflsvirkjanir komist í gegnum rammaáætlun en fagnar því að tvær nýjar virkjanir séu komnar í nýtingarflokk. Rangfærslur um umhverfisáhrif virkjana sem haldast í biðflokki gangi milli manna. 

Bæði Holtavirkjun í Þjórsá og Skrokkölduvirkjun við Sprengisandsleið voru færðar í orkunýtingarflokk í rammaáætlun í gær. Það þýðir að svæðin þar eru talin betri til virkjana en aðrir staðir og hægt verður að byrja að rannsaka og sækja um leyfi fyrir uppbyggingu þar.

Jóhann Páll Jóhannsson orkumálaráðherra sagði í gær aðeins eina vatnsaflsvirkjun hafa ratað í nýtingarflokk á síðustu tíu árum, svo þetta væri mikilvægt skref.

Ótrúlega óvirkt kerfi

Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar, segir þetta mikil gleðitíðindi.

„Þetta er ótrúlegt þegar maður horfir til baka hversu óvirkt þetta rammaáætlunarferli hefur verið, sem átti að vera sáttaferli. Það hefur ekki ein vatnsaflsvirkjun á síðustu fimmtán árum sem hefur farið í gegnum rammaáætlun verið byggð. Hvammsvirkjun verður sú fyrsta ef og þegar hún verður byggð. Þetta hefur tekið ótrúlega langan tíma ef maður horfir til baka,“ segir Hörður. 

Langt ferli fram undan

Gangi allt vel má búast við því að framkvæmdir fyrir Holtavirkjun hefjist 2031 og nokkrum árum síðar fyrir Skrokkölduvirkjun.

„Þetta er fyrsta skref í mjög löngu leyfisveitinga- og samráðsferli sem þarf að eiga sér stað. Núna getum við farið af stað í næstu skref sem eru að vinna að umhverfismati, vinna að leyfisveitingum og eiga samtal við hagsmunaaðila. Þannig það er langt og flókið ferli fram undan. Það er alls ekki þannig að nú höfum við leyfi til að fara í virkjunina, þetta stóra ferli er rétt að byrja,“ segir Hörður. 

Rangfærslur í umferð

Verkefnastjórn rammaáætlunar lagði til að Kjalölduveita sunnan Þjórsárvera og virkjunarkostir í Héraðsvötnum í Skagafirði færu í verndarflokk en ráðherra lagði til að þeir héldu áfram í biðflokki.

„Það var ákveðin hætta á að þær lentu í verndarflokki sem við teljum að hefðu verið mikil mistök, einfaldlega vegna þess að þær hafa að okkar mati ekki fengið nægilega vandaða umfjöllun. En vonandi komast þær fljótlega í nýtingarflokk. Það er mikið ánægjuefni að þessir góðu virkjanakostir með takmörkuð umhverfisáhrif séu skoðaðir áfram því því miður eru margar rangfærslur um áhrif þessara virkjana í umferð,“ segir Hörður. 

Vatnsaflsvirkjanir Orkumál Alþingi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið