Ótrúlegt hve fáar virkjanir komist í gegnum rammaáætlun Bjarki Sigurðsson skrifar 18. febrúar 2026 14:46 Hörður Arnarson er forstjóri Landsvirkjunar. Forstjóri Landsvirkjunar segir ótrúlegt hversu fáar vatnsaflsvirkjanir komist í gegnum rammaáætlun en fagnar því að tvær nýjar virkjanir séu komnar í nýtingarflokk. Rangfærslur um umhverfisáhrif virkjana sem haldast í biðflokki gangi milli manna. Bæði Holtavirkjun í Þjórsá og Skrokkölduvirkjun við Sprengisandsleið voru færðar í orkunýtingarflokk í rammaáætlun í gær. Það þýðir að svæðin þar eru talin betri til virkjana en aðrir staðir og hægt verður að byrja að rannsaka og sækja um leyfi fyrir uppbyggingu þar. Jóhann Páll Jóhannsson orkumálaráðherra sagði í gær aðeins eina vatnsaflsvirkjun hafa ratað í nýtingarflokk á síðustu tíu árum, svo þetta væri mikilvægt skref. Ótrúlega óvirkt kerfi Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar, segir þetta mikil gleðitíðindi. „Þetta er ótrúlegt þegar maður horfir til baka hversu óvirkt þetta rammaáætlunarferli hefur verið, sem átti að vera sáttaferli. Það hefur ekki ein vatnsaflsvirkjun á síðustu fimmtán árum sem hefur farið í gegnum rammaáætlun verið byggð. Hvammsvirkjun verður sú fyrsta ef og þegar hún verður byggð. Þetta hefur tekið ótrúlega langan tíma ef maður horfir til baka,“ segir Hörður. Langt ferli fram undan Gangi allt vel má búast við því að framkvæmdir fyrir Holtavirkjun hefjist 2031 og nokkrum árum síðar fyrir Skrokkölduvirkjun. „Þetta er fyrsta skref í mjög löngu leyfisveitinga- og samráðsferli sem þarf að eiga sér stað. Núna getum við farið af stað í næstu skref sem eru að vinna að umhverfismati, vinna að leyfisveitingum og eiga samtal við hagsmunaaðila. Þannig það er langt og flókið ferli fram undan. Það er alls ekki þannig að nú höfum við leyfi til að fara í virkjunina, þetta stóra ferli er rétt að byrja,“ segir Hörður. Rangfærslur í umferð Verkefnastjórn rammaáætlunar lagði til að Kjalölduveita sunnan Þjórsárvera og virkjunarkostir í Héraðsvötnum í Skagafirði færu í verndarflokk en ráðherra lagði til að þeir héldu áfram í biðflokki. „Það var ákveðin hætta á að þær lentu í verndarflokki sem við teljum að hefðu verið mikil mistök, einfaldlega vegna þess að þær hafa að okkar mati ekki fengið nægilega vandaða umfjöllun. En vonandi komast þær fljótlega í nýtingarflokk. Það er mikið ánægjuefni að þessir góðu virkjanakostir með takmörkuð umhverfisáhrif séu skoðaðir áfram því því miður eru margar rangfærslur um áhrif þessara virkjana í umferð,“ segir Hörður. Vatnsaflsvirkjanir Orkumál Alþingi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Árásarmaðurinn á blótinu með langan brotaferil á bakinu Innlent „Hvaðan kom þetta fyrirbæri eiginlega hér inn á þing?“ Innlent Loka sundlaugum fram yfir helgi vegna kuldans Innlent Eigi að „brenna barnaverndarkerfið til grunna og byrja aftur“ Innlent Snjókoman náði ekki yfir Hellisheiðina Veður Ákærður fyrir að skilja kærustuna eftir á fjallinu Erlent „Þetta hefði ekki þurft að fara svona“ Innlent Hræddur um að öfugur hvati leiði til fjölgunar öryrkja Innlent Lindsay Graham hafi hellt sér yfir Frederiksen og sagt Trump geta tekið Grænland Erlent Vísbendingar um að þúsund börn á Íslandi sæki ekki skóla Innlent Fleiri fréttir Tekur tímabundið við Framsóknarflokknum Hafnar því að strandað hafi á honum að bregðast við menguninni Rúta hafnaði utan vegar og valt Vísbendingar um að þúsund börn á Íslandi sæki ekki skóla Niðursveiflan á vinnumarkaði sé mjög djúp „Hvaðan kom þetta fyrirbæri eiginlega hér inn á þing?“ Landsvirkjun fagnar fleiri nýtingarkostum í rammaáætlun Refsað fyrir að loka á konu og keyra yfir fætur hennar Hræddur um að öfugur hvati leiði til fjölgunar öryrkja Ekki viss um að hægt sé að lappa upp á samband Evrópu og Bandaríkjanna Gengu tíu kílómetra til að geta óskað eftir aðstoð Maðurinn sem lýst var eftir fundinn Bein útsending: Umhverfið í hnattrænu samhengi Eigi að „brenna barnaverndarkerfið til grunna og byrja aftur“ Engin breyting þó veðmálakóngur sé einn eftir Árásarmaðurinn á blótinu með langan brotaferil á bakinu Loka sundlaugum fram yfir helgi vegna kuldans Hvítt í kortunum og snjómokstursteymið í startholunum Getur ekki séð að „heimsendaspár gagnrýnendanna“ séu að rætast „Algjörlega óboðlegt hvernig þetta hefur verið undanfarin ár“ Hafna kröfum bálstofunnar um endurskoðun starfsleyfis „Þetta hefði ekki þurft að fara svona“ Enn enginn matur á boðstólum félagsmiðstöðvanna Sáttur við að staða hans sé auglýst Holtavirkjun og Skrokkölduvirkjun í orkunýtingarflokk Neitar að hafa nauðgað stúlku milli trjáa Annað hvort í pólitíkina eða á eftirlaun Fleiri reita hár sitt yfir skorti á þrifum en nagladekkjum Kvikuhlaup og eldgos enn líklegasta sviðsmyndin Grásleppan hleypir upp störfum þingsins Sjá meira