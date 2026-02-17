Tvær vatnsaflsvirkjanir á Suðurlandi, Holtavirkjun í Þjórsá og Skrokkölduvirkjun við Sprengisandsleið hafa færst í orkunýtingarflokk eftir að tillaga Jóhanns Páls Jóhannssonar umhverfis-, orku- og loftlagsráðherra til þingsályktunar um rammaáætlun var samþykkt á Alþingi í dag.
Þetta kemur fram í tilkynningu á vef stjórnarráðsins. Þar segr að til umfjöllunar hafi jafnframt verið kostir sem verkefnisstjórn rammaáætlunar hafði lagt til að færu í verndarflokk, Kjalölduveita sunnan Þjórsárvera og virkjunarkostir í Héraðsvötnum í Skagafirði. Segir að ráðherra hafi lagt til að þessir kostir héldust áfram í biðflokki og var það samþykkt.
Þá verður Urriðafossvirkjun áfram í biðflokki samkvæmt tillögu meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar meðan frekari rannsóknir fara fram í tengslum við mótvægisaðgerðir til verndar villta laxastofninum í Þjórsá.
„Loksins komum við Holtavirkjun og Skrokkölduvirkjun í orkunýtingarflokk,“ segir Jóhann Páll. „Á síðustu tíu árum hefur aðeins ein vatnsaflsvirkjun ratað í nýtingarflokk rammaáætlunar, en nú er Alþingi að gefa grænt ljós á tvo mikilvæga vatnsaflskosti sem komast til framkvæmda á næstu árum.“