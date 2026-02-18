Segist ekki hafa kallað Vinicius apa og Benfica bakkar hann upp

Gianluca Prestianni stendur frammi fyrir ásökunum um rasisma í garð Vinicius Jr. í 0-1 tapi Benfica gegn Real Madrid í Meistaradeildinni í gærkvöld. Vinicius segir hann hafa kallað sig apa en Prestianni segir þetta allt saman einn stóran misskilning og Benfica stendur með honum.
Eftir mark Vinicius í upphafi seinni hálfleiks hljóp allt í háaloft. Vinicius fagnaði markinu með því að dansa við hornfánann fyrir framan stuðningsmenn Benfica og fékk gult spjald fyrir. Leikmenn Benfica hrúguðust að honum með fúkyrðaflaum.
Vinicius lét svo dómara leiksins vita að hann hefði orðið fyrir kynþáttaníði. Hlé var gert á leiknum í um átta mínútur en dómarinn gat auðvitað ekkert sannreynt hvað hefði verið sagt, því Prestianni huldi munninn svo myndavélarnar gætu ekki lesið varir hans, og leikurinn hélt áfram.
Vinicius og Prestianni sendu svo frá sér sitt hvora yfirlýsinguna á Instagram. Vinicius fordæmdi hegðunina og sagðist hafa verið kallaður „api“ og „faggi.“
"I don't like Real Madrid, but i'm a Madridista tonight."Powerful words from Thierry Henry on solidarity across football 🤍 pic.twitter.com/NM3aKXTRMI— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 18, 2026
"I don't like Real Madrid, but i'm a Madridista tonight."Powerful words from Thierry Henry on solidarity across football 🤍 pic.twitter.com/NM3aKXTRMI
„Ég vil taka það skýrt fram að ég beindi ekki rasískum ummælum að Vinicius á neinum tímapunkti. Vinicius misskildi því miður það sem ég sagði. Mér þykir leitt að þurfa að standa í hótunum frá leikmönnum Real Madrid“ svaraði Prestianni.
Leikmenn og þjálfarar Real Madrid hafa staðið við bakið á Vinicius. Alvaro Arbeloa sagðist trúa honum heilshugar og Kylian Mbappé sagðist sjálfur hafa heyrt hann kallaðan apa fimm sinnum.
Como demonstram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram. pic.twitter.com/7JF9AVuhEM— SL Benfica (@SLBenfica) February 18, 2026
Como demonstram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram. pic.twitter.com/7JF9AVuhEM
Benfica hefur aftur á móti birt myndband af atvikinu og sagt að það sé ekki séns að Vinicius hafi verið nógu nálægt til að heyra það sem Prestianni sagði.
Hann virðist samt vera nokkuð nálægt honum á myndbandinu, sem má sjá hér fyrir ofan.
Ljóst er allavega að hitastigið verður hátt á Santiago Bernabeu þegar liðin mætast aftur í næstu viku. José Mourinho, þjálfari Benfica, mun þurfa að sitja uppi í stúku á þeim leik eftir að hafa fengið rautt spjald í gær, fyrir að hella sér yfir Vinicius.