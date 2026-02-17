Draumabyrjun hjá Dortmund eftir frestun Ágúst Orri Arnarson skrifar 17. febrúar 2026 22:27 „Aissata Guirassy. Megi hann veita þér eilíft líf í paradís. Amen“ stendur á undirskyrtu Serhou Guirassy sem skoraði og lagði upp fyrir Borussia Dortmund í kvöld. Alex Grimm/Getty Images Leikur Borussia Dortmund gegn Atalanta frestaðist um stund en heimamenn fengu síðan algjöra draumabyrjun og fögnuðu á endanum 2-0 sigri í umspilseinvígi Meistaradeildarinnar. Leikurinn fór fimmtán mínútum of seint af stað því liðsrúta Borussia Dortmund sat lengi föst í umferð. Margir stuðningsmenn voru líka seinir á svæðið vegna umferðarþunga en tónleikar voru haldnir í höllinni við hliðiná á sama tíma. Það tók hins vegar aðeins 124 sekúndur fyrir Borussia Dortmund að komast yfir. Serhou Guirassy skoraði markið og tileinkaði það fjölskyldumeðlimi sínum sem er nýfallinn frá. Guirassy lagði síðan annað mark Dortmund upp fyrir Maximilian Beier á 42. mínútu en fleiri mörk voru ekki skoruð í rólegum seinni hálfleik. Liðin mætast aftur á heimavelli Atalanta í næstu viku. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Þrjátíu leikja bann: Hljóp reiður inn á og í áttina að Elíasi Fótbolti Sagði sína hlið á skógarferðinni sem hann fór í fyrir framan allan heiminn Sport Geta komið í veg fyrir að Donald Trump mæti á Ólympíuleikana Sport Madrídingar sóttu sigur eftir mikil læti í Lissabon Fótbolti Notuðu Sturlu í leyfisleysi til að auglýsa pararáðgjöf Sport Saka verður sá launahæsti Enski boltinn Rikki G kafnaði aftur í beinni útsendingu Fótbolti Komu upp um meira svindl hjá Kanada í krullunni Sport Þrír látnir í skotárás á íshokkíleik: „Hugsanlega vegna fjölskylduerja“ Sport Utan vallar: Eins og að missa ljósleiðarann og þurfa að nota aftur gamla módemið Íslenski boltinn Fleiri fréttir Rikki G kafnaði aftur í beinni útsendingu Draumabyrjun hjá Dortmund eftir frestun PSG sneri skelfilegri stöðu í Mónakó Madrídingar sóttu sigur eftir mikil læti í Lissabon Saka verður sá launahæsti Klopp hringdi bjöllu og hitti hetjuna sína á ÓL Sagði starfi sínu lausu en fær ekki að fara Gamla konan fékk slæman skell en Galatasaray skellihlær Salah og trúfélagar fá drykkjarhlé í miðjum leikjum Luis Enrique segir orð gullknattarhafans „einskis virði“ Mikel Arteta óttast að tímabil Arsenal stefni í kunnuglega átt Þrjátíu leikja bann: Hljóp reiður inn á og í áttina að Elíasi Stjörnum prýtt lið Englands endurheimtir sterka leikmenn fyrir leik gegn Íslandi Utan vallar: Eins og að missa ljósleiðarann og þurfa að nota aftur gamla módemið „Við vitum hvað við gerðum við konunga Meistaradeildarinnar“ Lærisveinar Lampard höfðu betur í toppslagnum FH hafði betur gegn Stjörnunni Daníel stóð sína plikt í frábærum endurkomusigri Börsungar töpuðu og glutruðu um leið tækifæri til að komast á toppinn Chelsea og Manchester United hafi spurst fyrir um Klopp Hákon hélt hreinu er Brentford sló út spútnik liðið Dregið í enska bikarnum: Chelsea heimsækir Hollywood lið Wrexham Leik frestað hjá Glódísi með nær engum fyrirvara Skorar meira en Cristiano Ronaldo og dreymir um sæti í HM-hópnum Agla María verður í vinnunni þegar Ísland mætir Spáni og Englandi Svona var blaðamannafundurinn fyrir leiki á móti heims- og Evrópumeisturunum „Við erum heppin að hafa leikmann eins og Trent“ Heldur ævintýri Rooney og lærisveina hans í Macclesfield áfram í kvöld? Kemur til varnar liðsfélaga sínum hjá Liverpool Breiðablik kaupir Ívar af KA Sjá meira