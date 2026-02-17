Fótbolti

Draumabyrjun hjá Dortmund eftir frestun

Ágúst Orri Arnarson skrifar
„Aissata Guirassy. Megi hann veita þér eilíft líf í paradís. Amen“ stendur á undirskyrtu Serhou Guirassy sem skoraði og lagði upp fyrir Borussia Dortmund í kvöld.
„Aissata Guirassy. Megi hann veita þér eilíft líf í paradís. Amen“ stendur á undirskyrtu Serhou Guirassy sem skoraði og lagði upp fyrir Borussia Dortmund í kvöld. Alex Grimm/Getty Images

Leikur Borussia Dortmund gegn Atalanta frestaðist um stund en heimamenn fengu síðan algjöra draumabyrjun og fögnuðu á endanum 2-0 sigri í umspilseinvígi Meistaradeildarinnar.

Leikurinn fór fimmtán mínútum of seint af stað því liðsrúta Borussia Dortmund sat lengi föst í umferð. Margir stuðningsmenn voru líka seinir á svæðið vegna umferðarþunga en tónleikar voru haldnir í höllinni við hliðiná á sama tíma.

Það tók hins vegar aðeins 124 sekúndur fyrir Borussia Dortmund að komast yfir. Serhou Guirassy skoraði markið og tileinkaði það fjölskyldumeðlimi sínum sem er nýfallinn frá.

Guirassy lagði síðan annað mark Dortmund upp fyrir Maximilian Beier á 42. mínútu en fleiri mörk voru ekki skoruð í rólegum seinni hálfleik.

Liðin mætast aftur á heimavelli Atalanta í næstu viku.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla

