Sagði starfi sínu lausu en fær ekki að fara

Allt logar innan herbúða franska félagsins Marseille. Þjálfarinn var rekinn og yfirmaður íþróttamála sagði starfi sínu lausu en eigandi félagsins segir að hann muni halda áfram í starfinu það sem eftir lifir tímabils.
Síðustu vikur hafa verið viðburðaríkar hjá Marseille. Þjálfari liðsins, Roberto De Zerbi, var rekinn síðasta miðvikudag eftir að hafa misst af umspilssæti í Meistaradeildinni og orðið fyrir niðurlægjandi 5-0 tapi gegn PSG í Le Classique leiknum.
Stuðningsmenn mótmæltu stjórnarmönnum félagsins í næsta leik, um síðustu helgi gegn Strasbourg. Þar kastaði Marseille frá sér sigri og gerði 2-2 jafntefli eftir jöfnunarmark í uppbótartíma hjá lærisveinum Gary O‘Neil í Strasbourg.
Á sunnudag sendi yfirmaður íþróttamála hjá Marseille, Medhi Benatia, frá sér tilkynningu þar sem hann sagði starfi sínu lausu og lýsti yfir óánægju með samskipti innan félagsins.
Nú hefur eigandi félagsins, Frank McCourt, hins vegar sagt að Benatia verði áfram í starfinu og muni taka þátt í leitinni að nýjum þjálfara. McCourt ætlar líka sjálfur að ferðast til Frakklands til að lægja öldurnar.
„Sem eigandi félagsins er ég á leið til Marseille og mun taka ábyrgð sem eigandi, svo félagið geti einbeitt sér að markmiðum sínum, náð Meistaradeildarsæti og gert góða atlögu að franska bikarnum. Undir stjórn Mehdi Benatia verður nýr þjálfari tilkynntur innan tíðar. Metnaður minn fyrir félaginu hefur ekki breyst. Við skulum virkja okkar krafta fyrir Olympique Marseille“ sagði McCourt.