Brynjar Níelsson, varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins, hefur dregið umsókn sína um embætti héraðsdómara til baka. Hann segist ekki frágengið hvað taki við.
Dómsmálaráðuneytið auglýsti þann 5. desember 2025 í Lögbirtingablaði laus til umsóknar tvö embætti héraðsdómara. Annars vegar er um að ræða skipun í embætti dómara sem mun hafa starfsstöð við Héraðsdóm Reykjavíkur en sinna störfum við alla héraðsdómstólana eftir ákvörðun dómstólasýslunnar. Hins vegar setningu í embætti dómara með fyrsta starfsvettvang við Héraðsdóm Reykjavíkur meðan á leyfi skipaðs dómara stendur.
„Dómnefnd um hæfni umsækjenda um embætti dómara hefur skilað umsögnunum sínum til ráðherra. Það er niðurstaða dómnefndar að Sindri M. Stephensen sé hæfastur umsækjenda til að hljóta skipun í embætti héraðsdómara. Þá er það niðurstaða dómnefndar að Brynjar Níelsson sé hæfastur umsækjenda til að hljóta setningu í embætti héraðsdómara. Eftir að umsögn dómnefndar barst ráðherra dró Brynjar Níelsson umsókn sína til baka,“ segir í tilkynningu á vef stjórnarráðsins.
Brynjar segist ekki fyrsti maðurinn sem dregur umsókn til baka. „Nú er tvennt í stöðunni, að fara á eftirlaun eða fara aftur í pólitík.“
Víst er að kjörnefnd Sjálfstæðisflokksins horfir til Brynjars vonaraugum en hún fæst nú við að stilla upp sigurstranglegum lista fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar.
Og, hvort verður ofan á?
„Von að spurt sé en það það liggur ekki fyrir. Soffía vill helst ekki hafa mig heima allan daginn,” sagði Brynjar í stuttu samtali við fréttastofu. En Soffía er einskonar skáldleg útgáfa á eiginkonu Brynjars sem oft dúkkar upp í Facebook-pistlum hans.