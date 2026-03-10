Veðurstofan rýnir breyttar jarðhræringar Sunna Sæmundsdóttir skrifar 10. mars 2026 13:51 Benedikt Gunnar Ófeigsson, jarðeðlisfræðingur og fagstjóri aflögunarmælinga á Veðurstofu Íslands. vísir/arnar Vísbendingar eru um að eldvirkni við Sundhnúksgíga gæti verið að líða undir lok og unnið er að nýrri sviðsmyndagreiningu hjá Veðurstofunni. Fagstjóri aflögunarmælinga segir ekkert benda til þess að næsta gos sé yfirvofandi. Samkvæmt líkanreikningum hafa yfir tuttugu og tvær milljónir rúmmetra af kviku safnast fyrir undir Svartsengi frá síðasta eldgosi í júlí í fyrra. Benedikt Gunnar Ófeigsson, fagstjóri aflögunarmælinga hjá Veðurstofu Íslands, segir kvikumagnið nálgast hámark og það mesta sem safnast hefur þar saman frá upphafi jarðhræringanna, „En á sama tíma er ekki aukning í skjálftavirkni. Þannig að við erum að horfa á ákveðnar breytingar á kerfinu, eða einhverja þróun, og erum að skoða hvað það þýðir,“ segir Benedikt. Unnið er því að nýrri sviðsmyndagreiningu. Bendedikt bendir á að hingað til hafi skjálftavirkni aukist í aðdraganda eldgosa. Síðast gaust við Sundhnúksgígaröðina í fyrrasumar.vísir/Anton Brink „Sú þróun hefur ekki byrjað ennþá þannig að það er mögulega vísbending um að það sé kannski ekki að styttast í gos, jafnvel þótt tankurinn sé fullur. Þannig að ein sviðsmyndin sem við þurfum að skoða er þetta sé bara hreinlega búið og við séum þá kannski að horfa á einhverja mánuði eða jafnvel eitt til tvö ár þar sem verður hægt landris og ekkert gerist.“ Óvissa fram undan Þrátt fyrir ýmislegt bendi til þess að atburðaráðsinni gæti verið lokið segir Benedikt ekki hægt að slá því föstu áður en landris hætti alfarið. „Ef við förum að sjá að landið hættir að rísa og fer jafnvel að síga, sem væri þá merki um að kvikuhólfið sé að kólna, og við sjáum það gerast í einhvern tíma að þá væri mögulega hægt að fara að segja að þessu sé lokið. En ég held við séum alltaf að fara að horfa á marga mánuði og jafnvel meira en ár af óvissu, jafnvel þótt ekkert gerist,“ segir Benedikt. Eldgos og jarðhræringar Grindavík Eldgos á Reykjanesskaga Mest lesið Gerðu vopnin upptæk og sviptu hann leyfinu Innlent Trump sagður beita sér í ESB-umræðunni hér á landi Innlent Rannsaka kynferðisbrot á Akureyri Innlent Skólastjórinn umdeildi snýr ekki aftur Innlent Fundar með lækni frá Úkraínu sem þjónar til borðs á Íslandi Innlent Rífur niður hús sem hann gekk framhjá alla skólagönguna Innlent „Þetta eru alltof miklar hækkanir“ Innlent Bjóða upp á tjaldsvæði inni Innlent Ræddi við Pútín í síma og íhugar að slaka frekar á refsiaðgerðum Erlent Einn á sjúkrahús eftir árekstur á Hringbraut Innlent Fleiri fréttir Óttast ekki að þjóðaratkvæðagreiðslunni verði seinkað Vísbendingar um að Kristrún vísar þögn um ESB-málið á bug Sjúklingar enn á göngum bráðamóttökunnar Frekari ESB-umræður í þinginu Lögregla varar enn á ný við vasaþjófum Fundar með lækni frá Úkraínu sem þjónar til borðs á Íslandi Skólastjórinn umdeildi snýr ekki aftur Einn á sjúkrahús eftir árekstur á Hringbraut Hafa dregið rafbyssurnar fram hundrað sinnum Rannsaka kynferðisbrot á Akureyri Gerðu vopnin upptæk og sviptu hann leyfinu Trump sagður beita sér í ESB-umræðunni hér á landi Ræddu þjóðaratkvæði fram á kvöld og halda áfram í dag Áfram skúrir í dag Rífur niður hús sem hann gekk framhjá alla skólagönguna Stóraukin þátttaka kvenna í skimun fyrir krabbameini Ný greiningaraðferð á endómetríósu í sjónmáli „Þetta eru alltof miklar hækkanir“ Ekki í forgangi hjá Isavia að smíða bílastæðahús Oddvitinn lætur gott heita í Mosfellsbæ Evrópuhiti, Bjarni Ben og bílastæði Að kljúfa þjóðina með tilfinningaþrunginni spurningu Fréttinni skylt að birta andsvar Sigurbjargar Þau verða í efstu tíu sætunum á lista Pírata Þriðjungur andvígur atkvæðagreiðslunni Saka Þorgerði um brot á þingsköpum Hefur setið tvo af þremur borgarstjórnarfundum frá því að hann skipti um lið Kostar allt að 210 þúsund krónum að vera í golfklúbbi Bein útsending: ESB-ballið byrjar á Alþingi Sjá meira