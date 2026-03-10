Innlent

Veður­stofan rýnir breyttar jarð­hræringar

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Benedikt Gunnar Ófeigsson, jarðeðlisfræðingur og fagstjóri aflögunarmælinga á Veðurstofu Íslands.
Vísbendingar eru um að eldvirkni við Sundhnúksgíga gæti verið að líða undir lok og unnið er að nýrri sviðsmyndagreiningu hjá Veðurstofunni. Fagstjóri aflögunarmælinga segir ekkert benda til þess að næsta gos sé yfirvofandi.

Samkvæmt líkanreikningum hafa yfir tuttugu og tvær milljónir rúmmetra af kviku safnast fyrir undir Svartsengi frá síðasta eldgosi í júlí í fyrra. Benedikt Gunnar Ófeigsson, fagstjóri aflögunarmælinga hjá Veðurstofu Íslands, segir kvikumagnið nálgast hámark og það mesta sem safnast hefur þar saman frá upphafi jarðhræringanna,

„En á sama tíma er ekki aukning í skjálftavirkni. Þannig að við erum að horfa á ákveðnar breytingar á kerfinu, eða einhverja þróun, og erum að skoða hvað það þýðir,“ segir Benedikt.

Unnið er því að nýrri sviðsmyndagreiningu. Bendedikt bendir á að hingað til hafi skjálftavirkni aukist í aðdraganda eldgosa.

Síðast gaust við Sundhnúksgígaröðina í fyrrasumar.vísir/Anton Brink

„Sú þróun hefur ekki byrjað ennþá þannig að það er mögulega vísbending um að það sé kannski ekki að styttast í gos, jafnvel þótt tankurinn sé fullur. Þannig að ein sviðsmyndin sem við þurfum að skoða er þetta sé bara hreinlega búið og við séum þá kannski að horfa á einhverja mánuði eða jafnvel eitt til tvö ár þar sem verður hægt landris og ekkert gerist.“

Óvissa fram undan

Þrátt fyrir ýmislegt bendi til þess að atburðaráðsinni gæti verið lokið segir Benedikt ekki hægt að slá því föstu áður en landris hætti alfarið.

„Ef við förum að sjá að landið hættir að rísa og fer jafnvel að síga, sem væri þá merki um að kvikuhólfið sé að kólna, og við sjáum það gerast í einhvern tíma að þá væri mögulega hægt að fara að segja að þessu sé lokið. En ég held við séum alltaf að fara að horfa á marga mánuði og jafnvel meira en ár af óvissu, jafnvel þótt ekkert gerist,“ segir Benedikt. 

