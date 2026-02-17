Albert gaf Villa málverk af mótorhjólaferðinni Magnús Jochum Pálsson skrifar 17. febrúar 2026 14:10 Albert Guðmundsson færði Villa Vill lögfræðingi þetta málverk eftir Sigurð Sævar Magnússon. Aðsend/Vísir/Vilhelm Fótboltamaðurinn Albert Guðmundsson færði Vilhjálmi Hans Vilhjálmssyni, lögfræðingi sínum, málverk eftir listamanninn Sigurð Sævar Magnússon að gjöf. Albert fór í skýrslutöku á lögreglustöðina á Hverfisgötu eftir að hann var kærður fyrir kynferðisbrot 2023 og fékk síðan far hjá Villa aftan á mótorhjóli hans. Vilhjálmur birti mynd af málverkinu á Instagram-hringrás sinni fyrr í dag og skrifaði við hana: „Grazie Mille Fratm“ sem þýðir á ítölsku: „Þúsund þakkir bróðir minn.“ Þar fyrir neðan stendur, íslenskað úr ítölsku: „Á myndinni: Villi Vill & Albert á lögreglustöðinni, Reykjavík, 29.08.2023.“ „Sigurður Sævar málaði verkið og Albert færði mér það að gjöf. En sagan á bak við verkið er ekki mynd heldur munnleg frásögn Alberts til Sigurðar af þessu atviki þegar við fórum þarna í skýrslutöku hjá lögreglu 29. ágúst 2023,“ sagði Vilhjálmur þegar blaðamaður sló á þráðinn til hans. Albert Guðmundsson og Villi Vill á leið í dómssal.Vísir/Vilhelm „Hann hafði fengið far á lögreglustöðina og ég kom á mótorhjólinu. Eftir skýrslutökuna fékk hann síðan far aftan á mótorhjólinu á skrifstofuna mína,“ sagði Vilhjálmur og vísaði í ódauðleg orð úr vestranum Harley Davidson and the Marlboro Man: „It's better to be dead and cool, than alive and uncool.“ „Hann upplýsti Sigurð Sævar um þetta í munnlegri geymd sem umbreytti síðan þessari frásögn í þetta málverk,“ sagði Vilhjálmur um mótorhjólatúrinn. Villi Vill keyrir gjarnan um á mótorhjóli.Vísir/Vilhelm Það er ekki oft sem lögfræðingar fá málverk að gjöf frá skjólstæðingum sínum, allavega man Vilhjálmur ekki til þess að hafa fengið slíka gjöf áður. „Þetta var höfðingleg gjöf frá Alberti og ég er gríðarlega ánægður með myndina. Hún er glæsileg og fangar þetta móment mjög vel,“ sagði hann. Albert var kærður fyrir kynferðisbrot í ágúst 2023 en héraðssaksóknari felldi málið niður í febrúar 2024. Ríkissaksóknari fyrirskipaði síðan héraðssaksóknara að ákæra í málinu í maí sama ár. Albert var sýknaður í Héraðsdómi Reykjavíkur í október og var málinu þá áfrýjað áfram til Landsréttar. Albert var sýknaður þar 27. nóvember 2025 en Landsréttur klofnaði í málinu. „Þetta var eina skýrslutakan hjá lögreglu og síðan voru tvær fyrir dómi,“ segir Villi um skýrslutökuna. „Þetta var langt ferli en réttlætið sigraði að lokum,“ sagði Villi. Myndlist Mál Alberts Guðmundssonar Tengdar fréttir Um hvað voru dómararnir í máli Alberts ósammála? Einn þriggja Landsréttardómara sem dæmdu í máli Alberts Guðmundssonar fótboltamanns taldi rétt að sakfella Albert af ákæru fyrir nauðgun og dæma hann í tveggja og hálfs árs fangelsi. 27. nóvember 2025 18:49 Símon vildi að Albert fengi tvö og hálft ár Landsréttardómarinn Símon Sigvaldason, skilaði sératkvæði í máli Alberts Guðmundssonar og taldi að sakfella hefði átt Albert og dæma í tveggja ára og sex mánaða fangelsi. Hann hefur verið kallaður Símon grimmi vegna hás sakfellingarhlutfalls hans í gegnum tíðina. 27. nóvember 2025 17:23 „Hann er gerður úr stáli, drengurinn“ Vilhjálmur Vilhjálmsson, verjandi Alberts Guðmundssonar, kveðst ánægður með sýknudóm Landsréttar í máli Alberts. Með honum hafi lagalega réttur og vel rökstuddur dómur héraðsdóms verið staðfestur. Ríkissaksóknari hafi bæði verið í lögvillu og staðreyndavillu þegar hann ákvað að ákæra í málinu, þrátt fyrir að héraðssaksóknari hafi ákveðið að fella málið niður. Niðurstaða Landsréttar sé Alberti mikill léttir. 27. nóvember 2025 16:17 Mest lesið „Ósmekkleg“ meðferð á eldri leikurum og álagið keyrt upp Menning „Það er ekki nokkur leið að reka Færeyinginn úr Mosfellsbæ“ Lífið Birgir Hákon orðinn pabbi Lífið Vinkonuferð til Íslands tók óvænta stefnu Lífið Albert gaf Villa málverk af mótorhjólaferðinni Lífið Sturluð vika hjá Kristmundi Axel Tónlist Fimmtán lífsseigar mýtur um mataræði og næringu Lífið Óperan lifir á íslensku Gagnrýni Borðaði „bara“ 30 bollur á bolludaginn Lífið Epstein sem Drakúla endurfæddur Lífið Fleiri fréttir Maguire hlóð rafhlöðurnar á Fróni Albert gaf Villa málverk af mótorhjólaferðinni Tók í spaðann á Gene Simmons: „You would be popular in jail“ Epstein sem Drakúla endurfæddur Birgir Hákon orðinn pabbi Borðaði „bara“ 30 bollur á bolludaginn Robert Duvall látinn Stofnaði kökufyrirtæki 21 árs í Köben og fyrstu árin voru erfið „Það er ekki nokkur leið að reka Færeyinginn úr Mosfellsbæ“ Raunveruleg saga Rothschild: Stríð, goðsagnir og ævintýraleg auðæfi Aldrei áður eytt jafn miklu í samgöngur Fimmtán lífsseigar mýtur um mataræði og næringu Annie Mist eignaðist sitt þriðja barn Vinkonuferð til Íslands tók óvænta stefnu „Við kölluðum það einu sinni sexisma og rasisma“ Stjörnulífið: Valentínusarást og grísir á ströndinni Júnía Lín frumsýndi kærastann Úr verslunarrekstri á „fínni útgáfuna“ af ítalskri knæpu Dimmt um hábjartan dag „Mér fannst hann djarfur að vera ekkert að fela þetta“ Krakkatía vikunnar: Skál, norðurljós og Solla stirða Ólst upp á sjónum og fann köllunina í stýrishúsinu Dreymir um að hræða íslenska þjóð upp úr skónum Fréttatía vikunnar: Oddvitar, Apple og medalíur Óðinn Svan hættur hjá Rúv: „Maður getur ekki verið atvinnulaus lengi“ Mari Jaersk tilkynnti kynið úti í náttúrunni Elísa og Rasmus gengu í það heilaga Bridgespaði seldi í Köldulind á 237 milljónir Kann sjö tungumál, með fimm háskólagráður og kennir dönsku Lokar hringnum eftir tíu ár erlendis Sjá meira