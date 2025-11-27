Vaktin: Klofinn dómur en Albert sýknaður

Landsréttur kvað upp dóm sinn í máli knattspyrnumannsins Alberts Guðmundssonar, sem sætir ákæru fyrir nauðgun, í dag. Landsréttur klofnaði en meirihluti réttarins sýknaði Albert. Fylgst var með gangi mála í vaktinni hér á Vísi.
Albert var sýknaður í Héraðsdómi Reykjavíkur í október í fyrra af ákæru fyrir að hafa haft önnur kynferðismök en samræði við konu án hennar samþykkis.
Ríkissaksóknari ákvað þremur vikum eftir dómsuppsögu í héraði að áfrýja dómnum og freista þess að fá Albert sakfelldan í Landsrétti. Landsréttur kveður upp dóm í málinu fyrir luktum dyrum upp úr klukkan 15. Fréttastofa var á svæðinu og greindi frá gangi mála í vaktinni hér að neðan.
