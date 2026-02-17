Innlent

Í­hugar al­var­lega for­manns­fram­boð hjá Vinstri grænum

Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar
Rósa Björk Brynjólfsdóttir telur að nú sé uppi tækifæri hjá VG til endurkomu.
Rósa Björk Brynjólfsdóttir telur að nú sé uppi tækifæri hjá VG til endurkomu. Aðsend

Rósa Björk Brynjólfsdóttir, fyrrverandi þingmaður Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs, íhugar nú alvarlega hvort hún bjóði sig fram til formanns VG fyrir landsfund flokksins sem fer fram dagana 7.-8. mars á Selfossi.

Í umfjöllun Gímaldsins frá því gær kom fram að nafn Rósu Bjarkar hefði oftast verið nefnt hjá viðmælendum fjölmiðilsins sem næsta formannsefni. Fréttastofa sló á þráðinn til Rósu og spurði hana hvort hún hygðist láta slag standa.

„Margir félagar mínir hafa skorað á mig, sem er virkilega ánægjulegt, og ég er alvarlega að íhuga framboð til formanns,“ segir Rósa Björk.

Hún segir henni sjálfri, og félögum hennar í VG, finnist sár þörf fyrir sjónarmið VG í samfélagslegri umræðu og stjórnmálum.

„Á Alþingi vantar sárlega aðhald í umhverfismálum og klassískum vinstri málum. Það er tækifæri núna hjá VG til endurkomu.“

VG - Samfylkingin - VG

Rósa Björk var kjörin á þing fyrir Vinstri græn árið 2016. Hún studdi ekki ríkisstjórnarsamstarf Vinstri grænna, Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar eftir kosningarnar 2017 og fór svo að hún gekk úr flokknum, sem hún sagðist ekki eiga samleið með, og fór í Samfylkinguna árið 2020.

„Pólitískar áherslur mínar og Samfylkingarinnar eru nátengdar með mikilvægi á aukinn jöfnuð í samfélaginu þar sem allir geta notið sín á eigin forsendum, burtséð frá stétt eða stöðu en líka á frið og sjálfbærni og opið, framsækið og fjölbreytt samfélag með áherslu á virka fjölþætta utanríkisstefnu. Að undanförnu hefur Samfylkingin að auki lagt mun meiri og skýrari þunga á loftlagsmálin, og umhverfismálin en áður og lagt fram góða áætlun um græna viðspyrnu út úr COVID-19 kreppunni. Það gerir útslagið fyrir mig þegar kemur að því að taka þessa ákvörðun um að ganga í Samfylkinguna og þingflokk hennar,“ sagði Rósa í desember 2020.

Rósa yfirgaf svo Samfylkinguna árið 2024 og var í öðru sæti á lista VG í Reykjavíkurkjördæmi norður í þingkosningunum í nóvember það ár. Vinstri græn náðu ekki inn þingmanni.

Glæný forysta handan við hornið

Ljóst er að á næsta landsþingi VG verður mikil endurnýjun því í gær greindi Guðmundur Ingi Guðbrandsson, núverandi varaformaður flokksins, frá því að hann gæfi ekki kost á sér áfram í forystu flokksins. Hann útilokaði þó ekki framboð í næstu þingkosningum.

Rósa Björk segist ekki gefa kost á sér á lista VG fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar en forvalinu lýkur 22. febrúar. Hún vilji láta til sín taka í landsmálunum.

Vinstri græn

Tengdar fréttir

Guðmundur Ingi gefur ekki kost á sér

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, varaformaður Vinstri grænna, hefur ákveðið að gefa ekki kost á sér til forystu í flokknum á landsfundi í byrjun mars.

VG vex og býður á stefnumót og Vor til vinstri leitar að fólki

Framboðið Vor til vinstri auglýsir nú eftir fólki sem hefur áhuga á að gefa kost á sér í komandi borgarstjórnarkosningum í Reykjavík. Sanna Magdalena Mörtudóttir fer fyrir framboðslistanum sem ætlar að bjóða fram í bandalagi við Vinstri græn í borginni í vor. Þá hefur félögum í Vinstri grænum í Reykjavík fjölgað um tæplega tuttugu prósent á síðustu vikum en VG heldur forval um efstu sæti sem falla í hlut VG á sameiginlegum lista flokkanna.

Drífa Snædal snýr aftur

Drífa Snædal, talskona Stígamóta, ætlar að ganga aftur til liðs við Vinstrihreyfinguna – grænt framboð (VG). Hún yfirgaf flokkinn með áberandi hætti árið 2017 vegna óánægju með þá fyrirhugað ríkisstjórnarsamstarf Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið