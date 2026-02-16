Við höldum áfram að fjalla um ástandið á Landspítalanum, en aldraðir og aðstandendur þeirra segja sorglegt að fólk sé geymt þar mánuðum saman vegna skorts á hjúkrunarrýmum og furða sig á seinagangi í viðbrögðum stjórnvalda. Í fréttatímanum ætlum við ekki að ræða um aldrað fólk – heldur við það.
Alma Möller heilbrigðisráðherra viðraði um helgina áform sín óhollustuskatt en á móti vill hún lækka verð á hollum matvælum. Við bárum áformin undir fólk á förnum vegi sem lá ekki á skoðunum sínum, einn þeirra er Herbert Guðmundsson.
Þá verður rætt við stjórnmálafræðiprófessor um framtíð Framsóknar og spyrjum hann álits á því hvort flokkurinn eigi sér viðreisnar von undir forystu Lilju Alfreðsdóttur.
Og við fáum viðbrögð frá annarri af þeim tveimur sem reyndu að koma hvölum til bjargar með því að klifra um borð í hvalveiðiskipi haustið 2023. Þær voru sakfelldar í héraðsdómi Reykjavíkur í dag.
Þá kynnum við til leiks nýjan og séríslenskan samfélagsmiðil og ræðum við mann sem elskar bolludaginn, sennilega meira en flestir aðrir landsmenn. Á þessari stundu hefur hann náð að borða þrjátíu bollur og ætlar að snæða þá þrítugustu og fyrstu í beinni útsendingu.
Í sportinu verður rætt við Jón Erik sem stóð sig frábærlega í svigkeppni á Vetrarólympíuleikunum og í Íslandi í dag hittum við umhverfissálfræðing sem hreinlega kemst við þegar hann talar um hljómveitina KISS.