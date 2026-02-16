Brynja Dan Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi og eigandi Extraloppunnar, vill áfram leiða lista Framsóknar í Garðabæ í komandi sveitarstjórnarkosningum. Hún var oddviti flokksins í kosningunum 2022 og tók í kjölfarið sæti í bæjarstjórn.
Uppstillingarnefnd leggur nú mat á óskir um framboð á lista flokksins í Garðabæ. Greint er frá framboði Brynju í tilkynningu. Hún kveðst vilja halda ótrauð áfram eftir tæplega fjögur ár í bæjarstjórn.
„Að sitja í bæjarstjórn hefur verið ótrúlega lærdómsríkt, að fá að hafa áhrif á samfélagið okkar og taka þátt í uppbyggingu þess er afskaplega gefandi. Ég hef tekið þátt í að móta jafnréttisstefnu bæjarins og lagt áherslu á hluti sem þar skipta mig máli, eins og kynþáttaníð, barist fyrir hærri hvatapeningum, auknu öryggi almennings en sérstaklega barna og ungmenna, komið að stofnun rýnihóps fyrir fatlað fólk, barist fyrir betra forvarnarstarfi og bættu umhverfi í flestu sem við kemur börnunum okkar,” er haft eftir Brynju í tilkynningunni.
Framboðsfrestur rann út 1. febrúar. Til stendur að stilla upp lista Framsóknar fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 16. maí og var tillaga þess efnis samþykkt einróma á félagsfundi Framsóknar í Garðabæ í nóvember. Uppstillingarnefnd skipa Sigurjón Jónsson, Hjördís Guðný Guðmundsdóttir og Urður Björg Gísladóttir.
Fréttin hefur verið uppfærð. Í upphaflegri útgáfu sagði að Hjördís Guðný Guðmundsdóttir ætti einnig sæti fyrir Framsókn í Garðabæ.