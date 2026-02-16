Aldraðir og aðstandendur þeirra segja sorglegt að fólk sé geymt mánuðum saman á Landspítalanum vegna skorts á hjúkrunarrýmum. Þau furða sig á að ekki sé búið að bregðast við ástandinu fyrir löngu síðan. Stjórnandi á stofnun fyrir aldraða segir fólk þar óttast að leggjast inn á spítala vegna hættu á að festast þar inni.
Landspítali hefur verið rekin á rauðu viðbúnaðarstigi í næstum eitt og hálft ár. Starfsfólk bráðamóttöku lýsti hamfaraástandi í síðustu viku. Nú bíða um hundrað og fimmtán sjúklingar á spítalanum eftir hjúkrunarrými. Heilbrigðisráðherra hefur boðað aðgerðir og fleiri rými. Samkvæmt upplýsingum frá Landspítalanum nú síðdegis höfðu yfirvöld nú þegar útvegað sex hjúkrunarrými, þau þurfi hins vegar að vera að lágmarki fimmtíu.
Dóttir manns á níræðisaldri sem hefur legið á Landspítalanum í næstum fjóra mánuði vegna þess að ekkert pláss er á hjúkrunarheimili sagði ástandið sorglegt í Bítinu á Bylgjunni í morgun.
Stjórnandi dagdvalar fyrir aldraða tekur undir það og segist þekkja marga sem hafa lokast inni á spítölum vegna skorts á hjúkrunarrýmum.
„Ég er með níu einstaklinga sem bíða á heilbrigðisstofnunum eins og Vífilsstöðum, Landakoti eða Landspítala sem eru bara að bíða því það skortir hjúkrunarrými,“ segir Elísa Finnsdóttir, forstöðumaður dagdeilar Sunnuhlíðar.
Hún segir skjólstæðinga sína hrædda við að að lenda í sambærilegri stöðu.
„Þeim finnst rosalega erfitt, eins og eina helgina dettur ein kona. Þau spyrja strax hvar hún er og hún er uppi á Landspítala með beinbrot. Þá vita þau að hún er örugglega ekki að fara koma aftur til okkar,“ segir Elísa.
Þannig það er orðin hálfvegis Grýla? Að passa sig að meiða sig ekki svo maður festist ekki inni á spítala?
„Já, algjörlega, þetta er hræðilegt. Ég hef verið hérna síðan árið 2021, þetta er ekki í fyrsta skipti sem ég lendi í þessu. Þetta gerist oft á hverju ári.“
Fréttastofan heldur áfram umfjöllun um vandann í heilbrigðiskerfinu og ef þú hefur reynslu af honum; ert í biðröðinni, hvort sem er heima hjá þér eða á spítalanum, þá viljum við heyra í þér. Þið megið endilega senda okkur línu á ristjórn@visir.is
Eldri borgarar hafa áhyggjur af stöðu mála.
„Alveg hræðilegt ástand. Ég gæti ekki hugsað mér verra heldur en það sem maður hlustar á í útvarpi og sjónvarpi,“ segir Helga S. Ottósdóttir sem nýtir dagdeild Sunnuhlíðar.
Fanney Davíðsdóttir, sem nýtir einnig dagdeildina, tekur undir með Helgu og segir málið hræðilegt. Einar Sigurðusson finnur til með þeim sem þurfa að bíða á göngum á bráðadeild enda hefur hann reynslu af því.
„Það er hræðilegt, á Landspítalanum er þetta hræðilegt. Ég hef legið á ganginum þar lengi, heilan dag og meira til,“ segir hann.
Þau furða sig á að stjórnvöld hafi ekki brugðist hraðar við í gegnum tíðina.
„Þetta hefði átt að vera löngu löngu löngu verið byrjað á að gera eitthvað,“ segir Helga.
Aðspurð hvað hafi klikkað segir Fanney að það sé langt síðan eitthvað klikkaði.
„Þetta er búið að vera að vinda upp á sig í svo mörg ár. Stjórnvöld hættu bara að hugsa um þetta,“ segir hún.