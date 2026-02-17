Grunaður fíkniefnasali stöðvaður fyrir að tala í síma Hólmfríður Gísladóttir skrifar 17. febrúar 2026 06:21 Aðeins einn gisti fangageymslur lögreglu í morgun. Vísir/Vilhelm Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu stöðvaði ökumann í gærkvöldi eða nótt, sem var að tala í símann við akstur. Grunur vaknaði í kjölfarið um að maðurinn væri einnig að selja fíkniefni og var hann handtekinn. Fíkniefni fundust á manninum við leit og var hann vistaður í fangageymslu. Ein tilkynning um líkamsárás barst á vaktinni og tvær tilkynningar vegna þjófnaða. Þá var tilkynnt um rúðubrot í verslun en þar reyndist maður að verki sem hafði áður verið að áreita starfsfólk. Lögregla var einnig kölluð til vegna áreksturs þar sem tvær bifreiðar lentu saman. Tjón reyndist minniháttar og engin slys á fólki. Einn var stöðvaður fyrir of hraðan akstur, þar sem hann ók á 119 km/klst þar sem hámarkshraði er 80 km/klst. Lögreglumál Mest lesið Földu fíkniefni í morgunkornspökkum og fengu send Innlent Nýr samfélagsmiðill bara fyrir Íslendinga Innlent Seldi Pokémon-spjald á yfir tvo milljarða Erlent Opinbera komið til móts við fimm ábendingar af 23 Innlent „Alveg hræðilegt ástand“ Innlent „Kristrún eini hagfræðingur landsins sem hefur rétt fyrir sér“ Innlent Á ekki von á neinni byltingu innan Framsóknarflokksins Innlent Talinn hafa selt eiginkonuna til yfir 120 kaupenda í Pelicot-máli Svíþjóðar Erlent Gleymdu að lækka launin og senda nú bakreikning Innlent Óhollustuskattur hafi mest áhrif á þá tekjulægri Innlent Fleiri fréttir Grunaður fíkniefnasali stöðvaður fyrir að tala í síma Á ekki von á neinni byltingu innan Framsóknarflokksins Földu fíkniefni í morgunkornspökkum og fengu send Nýr samfélagsmiðill bara fyrir Íslendinga Opinbera komið til móts við fimm ábendingar af 23 Óhollustuskattur hafi mest áhrif á þá tekjulægri Gunnar, Guðfinnur og Sigríður á leið úr bæjarstjórn „Alveg hræðilegt ástand“ Aldraðir stíga fram og opna sig um „hræðilega stöðu“ Ekið á gangandi vegfaranda Suðurlandsvegi lokað vegna áreksturs tveggja bíla „Þetta er sorglegur dagur fyrir lýðræðið“ „Kristrún eini hagfræðingur landsins sem hefur rétt fyrir sér“ Brynja Dan vill leiða lista Framsóknar í Garðabæ Samþykktu heimild til að svipta flóttamenn vernd Þurfa að brúa sex milljarða króna bil Formaður Pírata sækist eftir öðru til fjórða sæti Hildigunnur hættir strax eftir ákvörðun ráðherra Styrkur svifryks áfram hár í borginni Lögga ákærð fyrir leit án heimildar Yfirvöld hafi útvegað tvö ný rými og óbreytt ástand Afi sakaður um að nudda kynfæri stúlku Sakfelldar fyrir að brjótast um borð í hvalveiðiskip Arnar Eggert hafnar því að HÍ sé „vók-útungunarstöð“ Verra að vera í bíl en gangandi í svifrykinu Kristinn Jón tekur slaginn við Alexöndru Fólk sólgið í bollur og mjög opið fyrir nýjungum Óbreytt ástand á Landspítala og svifrykið hrellir borgarbúa Kallar eftir rannsókn á snjóflóðinu á Flateyri Gleymdu að lækka launin og senda nú bakreikning Sjá meira