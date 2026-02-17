Innlent

Grunaður fíkniefnasali stöðvaður fyrir að tala í síma

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Aðeins einn gisti fangageymslur lögreglu í morgun.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu stöðvaði ökumann í gærkvöldi eða nótt, sem var að tala í símann við akstur. Grunur vaknaði í kjölfarið um að maðurinn væri einnig að selja fíkniefni og var hann handtekinn. Fíkniefni fundust á manninum við leit og var hann vistaður í fangageymslu.

Ein tilkynning um líkamsárás barst á vaktinni og tvær tilkynningar vegna þjófnaða. Þá var tilkynnt um rúðubrot í verslun en þar reyndist maður að verki sem hafði áður verið að áreita starfsfólk. 

Lögregla var einnig kölluð til vegna áreksturs þar sem tvær bifreiðar lentu saman. Tjón reyndist minniháttar og engin slys á fólki. Einn var stöðvaður fyrir of  hraðan akstur, þar sem hann ók á 119 km/klst þar sem hámarkshraði er 80 km/klst.

